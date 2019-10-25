盧駿匡：恒指調整開始 做淡獲利機會高

恒指8月至今的走勢可算符合了熊市二期的形態，換言之，9月13日高位27,366點在短期內升破的機會不大；相反，下破8月15日低位24,899點機會大增，此水平是熊市三期的關鍵位。

現時策略上可繼續做淡，直至26,000點才考慮將部分淡倉獲利，待整固完成後，可再進一步追沽。今次淡倉的目標將會是24,899點，因此，實戰可考慮接近25,000點開始平淡倉。筆者早前曾表示24,899點是重要支持，意味此水平有機會出現輕微反彈。

緊盯即市波幅 預示獲利空間

由於今浪調整已經正式展開，因此做淡會比較輕鬆，而且獲利機會亦會較高。炒即市期指不單要留意技術信號，而且即市波幅亦十分重要，因此是其中一個必須考慮的因素。假如開市初期波幅相對較大，意味獲利空間將會大減；相反，波幅相對較窄，隨後的獲利空間亦將會較大，暗示勝算會相對增加。筆者曾經是全職炒家，因此對炒即市具有豐富經驗，在11月初筆者將會在期指課程中同大家分享當中的秘技。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]