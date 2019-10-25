力伍：中國大門敞開 外資勝算幾何？

2018年4月，易綱在博鰲論壇宣布取消銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制，內外一視同仁，允許外國銀行在內地同時設立分行和子行；

2019年5月，推出12項金融業開放新政；

2019年7月，推出11項金融業開放措施；

2019年10月，國務院放寬外資銀行保險准入及業務限制。

綜觀中國金融對外開放的歷程，承諾多於實施，屬於光說不練類型。中國2001年加入世貿，承諾全面開放金融市場，到2006年取消外資銀行股權限制；但伴隨着經濟騰飛，金融開放卻停滯不前。原因在於政府視金融業為戰略產業、國民經濟的根本，只有牢牢把握主動權才能維護內地金融穩定，在國有金融機構羽翼未豐之前，絕不全面開放。

中美貿戰 致金融業加快開放

為何這兩年來內地金融對外開放進程加快，中美貿易戰是主要推手。關稅升級重創內地經濟、外資企業為避關稅而退出。因此中國急需引入外資填補「外資流出」的窟窿和支撐人民幣匯率，更深層目的是以期與美國達成最終貿易協定，休戰生息。

中國大舉開放金融業，讓外資發揮更加重要的角色，但外資勝算如何？目前國資稱霸內地金融業，外資規模微不足道，截至2019年第二季，外資銀行及外資保險公司在華資產佔比只有1.64%及6.36%。

從銀行業來看，中國放寬外資銀行准入及業務限制，為其在華提供更多發展空間。一是外資銀行自主選擇中方合作伙伴的範圍變寬，不再局限於金融機構，以往通常陷入財務困境的中國本土銀行可能有意出售控股權，但隱含財務和合規風險；二是取消外資金融機構總資產的要求，有利於規模較小、但有經營特色和專長的外國銀行來華發展；三是降低外資吸收人民幣存款業務門檻至50萬元人民幣，外資銀行盈利來源拓寬；四是取消外資銀行開辦人民幣業務的審批，外資營商環境更加便利。

此外，以金融科技、銀行業數位化、互聯網金融為代表的將來，技術能力優渥的外資金融公司可能與中國本土銀行合作，以此抗衡諸如螞蟻金服和財付通等互聯網金融巨頭。荷蘭ING和北京銀行宣布在華設立外資控股合資數位銀行便是例證。

再者中國一帶一路、粵港澳大灣區、人民幣國際化、建設上海國際金融中心等國家戰略充滿機遇。2017年匯豐銀行與國有前海金融控股有限公司成立首家外資控股合資證券便抱有這樣的目的。恒生銀行將內地業務40%的人力與網點佈局在大灣區；新加坡華僑銀行計劃在2023年前，將粵港澳大灣區的人手從3000人增加到4200人，積極拓展深圳及粵港澳灣區市場，捕捉粵港澳大灣區與新加坡和東南亞的資本流動機會。

從證券業來說，不少公司抓住中國取消券商外資股比限制，允許外資在華設立控股、獨資企業的政策機遇，2018年至今，瑞銀集團、摩根大通、野村東方國際已取得合資券商控股權；瑞信、高盛亞洲、摩根士丹利、日本大和正在謀取控股權；法國興業銀行、花旗集團計劃投資成立外商獨資證券公司。瑞銀集團CEO Sergio Ermotti說出了大家的心聲，長期來看，中國金融業的進一步開放為其財富管理、投資銀行、資產管理等業務帶來了巨大的機會。這是外資攻佔內地市場的優勢所在。

外資券商攻華 商業模式須獨特

但外資也面臨不少挑戰。其一，找到一個非常有吸引力的收購目標並非易事，因為內地證券公司大都盈利，落後者才有可能出售控股權；其二，受制於中國知識產權的不足，妨礙外資頂尖交易戰術的使用；其三 ，外商獨資證券公司遭遇當地語系化挑戰，需要獨立與客戶、投資者、監管部門打交道，適應內地監管文化，建立有效的合規能力；其四，如何搭建團隊快速實施籌建申請、開業申請、專項業務經營申請許可等，抓住金融開放的前沿機會。

內地金融業規模如此龐大，雖然外資規模尚小，但也獲利可觀，因此頗具吸引力。外資若想取得成功，必須吃透內地市場，要有獨特的商業模式和差異化的競爭戰略，以此融入本土市場，否則外資難以站穩陣腳。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]