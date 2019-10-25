微軟上季利潤增21% 遠勝預期

雲端業務增長持續強勁

Azure收入在上季增長59%，但較上兩季的64%和73%增幅為低。不過微軟另一主要雲端服務——企業客戶使用的Office 365，上季收入也有25%的按年升幅。微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）過去5年致力將微軟業務重心轉移到雲端業務。微軟當前的最大挑戰之一，是維持其雲計算的發展勢頭。市場人士正憂慮商界可能因全球經濟增長放緩，減少對信息技術的開支。

在Azure收入增長放緩之際，微軟正努力提高利潤率，並試圖從雲端市場「一哥」亞馬遜的手上搶走市場份額。投行Stifel, Nicolaus & Co.的分析師Brad Reback稱，微軟各業務的盈收強勁，即使Azure增長有所放緩，其增長步伐仍超越亞馬遜的雲服務。為鞏固其地位，微軟進行了一系列收購，例如剛購入一家名為Mover的初創公司，助企業將數據轉移到Office 365。

微軟的生產力和業務流程部門（包括LinkedIn、銷售管理軟件Dynamics和Office 360​​產品）的收入按年增長13%，至110.7億美元。微軟增長較慢的「更多個人電腦」業務，包括Xbox遊戲設備、Surface產品及Windows授權費，上季收入也增長4%至111.3億美元，勝分析師預期。

（綜合報道）

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