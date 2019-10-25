WeWork擬撤出中印拉美市場

未來優先發展歐美日市場

WeWork的員工顯然沒有創辦人紐曼（Adam Neumann）般幸運。據悉軟銀會向他提供價值近17億美元的股份轉讓費、貸款及顧問費等，以換取他卸任董事長職位。《華爾街日報》引述知情人士稱，若以WeWork目前的80億美元估值計算，超過90%的在職及離職員工所持有的股票獎勵和股權成本，都高於這一估值。倘這些員工要兌現這些權益，將不會獲得任何好處。

此外，「人造肉第一股」Beyond Meat的禁售期將於本月29日屆滿，屆時被鎖定的股份將進入市場，相當於流通股80%的股票，將可在公開市場交易。Beyond Meat目前的沽空率達47.2%，比例是羅素1000指數中的第二高。它在5月以25美元的招股價上市，7月曾升至230美元以上的峰值，本周跌穿100美元，是6月以來首次。投資研究機構CFRA稱，市場情緒而非基本面因素一直推動其股價上漲。由本月初起，CFRA給予該股票「賣出」的評級。

（綜合報道）

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