經濟
國際金融
下一篇 上一篇

WeWork擬撤出中印拉美市場

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱，共享辦公室龍頭WeWork由軟銀取得80%股權後，擬退出中國、印度和拉美大部分地區，現已開始關閉在中國等地的部分辦公室，未來將優先發展美國、歐洲和日本市場。該公司打算將重點市場的辦公室租用率提升至90%，而WeWork此前追求在全球擴張，其眾多市場的租用率已跌至80%以下。消息指出，WeWork為削減成本，計劃裁減4000職位，相當於總員工人數近三成，當中1000名是清潔工等職級較低的僱員，並準備將這些職位外判。

未來優先發展歐美日市場

WeWork的員工顯然沒有創辦人紐曼（Adam Neumann）般幸運。據悉軟銀會向他提供價值近17億美元的股份轉讓費、貸款及顧問費等，以換取他卸任董事長職位。《華爾街日報》引述知情人士稱，若以WeWork目前的80億美元估值計算，超過90%的在職及離職員工所持有的股票獎勵和股權成本，都高於這一估值。倘這些員工要兌現這些權益，將不會獲得任何好處。

此外，「人造肉第一股」Beyond Meat的禁售期將於本月29日屆滿，屆時被鎖定的股份將進入市場，相當於流通股80%的股票，將可在公開市場交易。Beyond Meat目前的沽空率達47.2%，比例是羅素1000指數中的第二高。它在5月以25美元的招股價上市，7月曾升至230美元以上的峰值，本周跌穿100美元，是6月以來首次。投資研究機構CFRA稱，市場情緒而非基本面因素一直推動其股價上漲。由本月初起，CFRA給予該股票「賣出」的評級。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

大家樂推超值餐 半年純利跌1/3 指市場氣氛弱 分析：處境已較其他零售業好
大家樂推超值餐 半年純利跌1/3 指市場氣氛弱 分析：處境已較其他零售業好
香港寬頻全年利潤跌46% 楊主光：小企業可「以物易物」找數
香港寬頻全年利潤跌46% 楊主光：小企業可「以物易物」找數
國泰推兩套商務票價優惠8507元起
國泰推兩套商務票價優惠8507元起
近400倍超購新股 首掛即插32%
近400倍超購新股 首掛即插32%
3新股今起招股 銀城生活入場費4606元
3新股今起招股 銀城生活入場費4606元
星金管局與人行洽債券互通 學者：擴大範圍理所當然 不影響港地位
星金管局與人行洽債券互通 學者：擴大範圍理所當然 不影響港地位
星金管局：港資流入無加速迹象
星金管局：港資流入無加速迹象
港營商環境全球第3 升一位
港營商環境全球第3 升一位
平保第3季多賺近50%
平保第3季多賺近50%
人行再逆回購600億 港股漲231點
人行再逆回購600億 港股漲231點
永亨稅貸出新招 還款期短至3月
永亨稅貸出新招 還款期短至3月
港出口跌幅擴大 連挫11月 全年料2009年以來最差 對美貨值大減24%
港出口跌幅擴大 連挫11月 全年料2009年以來最差 對美貨值大減24%
中海油上季售氣收入483億
中海油上季售氣收入483億
金沙澳門EBITDA持平 靠中場強勁增長
金沙澳門EBITDA持平 靠中場強勁增長
德拉吉臨別贈言：須長期寬鬆 每月買債200億歐元 直至加息前
德拉吉臨別贈言：須長期寬鬆 每月買債200億歐元 直至加息前
微軟上季利潤增21% 遠勝預期
微軟上季利潤增21% 遠勝預期
張兆聰：樓巿回暖局勢緩和 本地銀行股可反彈
張兆聰：樓巿回暖局勢緩和 本地銀行股可反彈
力伍：中國大門敞開 外資勝算幾何？
力伍：中國大門敞開 外資勝算幾何？
盧駿匡：恒指調整開始 做淡獲利機會高
盧駿匡：恒指調整開始 做淡獲利機會高
技術取勝：昆侖能源短線先整固
技術取勝：昆侖能源短線先整固
Uber Eats：港人愛食飯多過麵
Uber Eats：港人愛食飯多過麵
劉思明：資金追落後 煤股可留意
劉思明：資金追落後 煤股可留意
周顯：股票供乾不是必贏因素
周顯：股票供乾不是必贏因素
譚新強：美國人事業前景暗淡 是機械人的錯？
譚新強：美國人事業前景暗淡 是機械人的錯？
湯文亮：我的志願 好彩做唔到
湯文亮：我的志願 好彩做唔到
檳城樓價低港九成 升幅跑贏吉隆坡 大馬華僑：外資湧入「東方矽谷」 增住宅需求
檳城樓價低港九成 升幅跑贏吉隆坡 大馬華僑：外資湧入「東方矽谷」 增住宅需求
買樓前宜視察同發展商舊樓
買樓前宜視察同發展商舊樓
新盤環境媲美淺水灣 1500呎海景戶200餘萬
新盤環境媲美淺水灣 1500呎海景戶200餘萬
第一城2房636萬 屋苑新樓王 同類單位一個月賣貴逾百萬
第一城2房636萬 屋苑新樓王 同類單位一個月賣貴逾百萬
元朗本月二手成交破百宗
元朗本月二手成交破百宗
明翹匯首日收近800票 超額4倍
明翹匯首日收近800票 超額4倍
意堤一按增至八成半 下周三發售89伙
意堤一按增至八成半 下周三發售89伙
荷李活道歐士大廈 申強拍估值逾4億
荷李活道歐士大廈 申強拍估值逾4億
招商局大廈低市價沽 呎價不足2.5萬
招商局大廈低市價沽 呎價不足2.5萬