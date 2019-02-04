經濟
國際金融
下一篇 上一篇

德拉吉臨別贈言：須長期寬鬆 每月買債200億歐元 直至加息前

【明報專訊】歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi）的8年任期將於本月底完結，昨主持任內最後一次議息會議及發布會，而候任行長拉加德（Christine Lagarde）列席會議。央行昨一如預期維持主要利率不變，並重申將由下月起重啟買債，每月從市場買入價值200億歐元（約1740億港元）的債券，預期買債措施將維持至加息前。換言之，歐央行並未為買債設定期限，歐元兌美元跌穿1.11。德拉吉昨表示，增長前景面對顯著的下行風險，通脹增長仍面對困擾，須在較長時間保持高度寬鬆的立場。

買債不設限期 歐元跌穿1.11

他為任內致力追求央行的使命而感到自豪，並呼籲政策制定者「永不放棄」使命。德拉吉在2011年上任不久，就遇上可能導致歐元區瓦解的歐債危機。他在2012年9月宣布無限量買入歐元區成員國短期國債，以無限財力保護意大利及西班牙免於財政崩潰，承諾將「不惜一切」拯救歐元，最終歐元區度過危機。為刺激經濟及通脹，他由2014年6月起實施負利率，而他任內始終未曾加息，一直保持寬鬆立場。隨着他的任期過去，歐央行的政策似乎又重回起點，需再次重啟買債。

歐元區9月的通脹率只有0.8%，為接近3年低位。經濟亦再次在萎縮的邊緣徘徊。歐元區的10月製造業活動，連續第9個月處於收縮。製造業PMI初值為45.7，與9月持平，為7年低位。歐元區終合PMI初值為50.2，由6年低位反彈，但數值遜於預期。IHS Markit首席商業經濟學家威廉森（Chris Williamson）稱，歐元區經濟在第四季度伊始陷入停滯，PMI數據顯示其季度GDP增長率不到0.1％。反觀美國PMI相對較好，10月製造業PMI初值升至51.5，較9月終值升0.4，勝市場預期。10月綜合PM初值亦由51升至51.2。

2011年上任不久遇歐債危機

Twitter昨承認，自6月底發現主要廣告產品之一有「程式缺陷」（bugs），影響其投放針對性廣告的能力，削弱了第三季度的收入。若沒有此問題，Twitter上季的收入增長還可提高3個百分點，料未來數季仍會為Twitter帶來更多逆風。Twitter股價昨早段跌近20%，抹掉了今年迄今大部分升幅。Twitter上季收入按年增9％至8.24億美元，較分析師預期低約5000萬美元。不過它的用戶增長仍然穩定，可獲利的每日活躍用戶總數按年增長17％至1.45億人。

Tesla上季意外盈利 早段彈17%

電動車大廠特斯拉（Tesla）第三季意外實現盈利，緩解了投資者對其追求增長可能會損害利潤的擔憂。特斯拉預期仍將繼續錄得盈利，但警告新產品可能會影響利潤率。特斯拉早段股價急升17%。特斯拉行政總裁馬斯克稱，在控制成本方面取得重大進展，營運成本現在處於Model 3投產以來的最低水平。部分Model 3已在中國的新工廠試產，新的Model Y緊湊型多用途車（SUV）生產計劃也預計提前至明年夏季推出。在截至9月底的季度，特斯拉每股盈利78美仙，打破分析師每股虧損46美仙的預期。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕德拉吉

上 / 下一篇新聞

大家樂推超值餐 半年純利跌1/3 指市場氣氛弱 分析：處境已較其他零售業好
大家樂推超值餐 半年純利跌1/3 指市場氣氛弱 分析：處境已較其他零售業好
香港寬頻全年利潤跌46% 楊主光：小企業可「以物易物」找數
香港寬頻全年利潤跌46% 楊主光：小企業可「以物易物」找數
國泰推兩套商務票價優惠8507元起
國泰推兩套商務票價優惠8507元起
近400倍超購新股 首掛即插32%
近400倍超購新股 首掛即插32%
3新股今起招股 銀城生活入場費4606元
3新股今起招股 銀城生活入場費4606元
星金管局與人行洽債券互通 學者：擴大範圍理所當然 不影響港地位
星金管局與人行洽債券互通 學者：擴大範圍理所當然 不影響港地位
星金管局：港資流入無加速迹象
星金管局：港資流入無加速迹象
港營商環境全球第3 升一位
港營商環境全球第3 升一位
平保第3季多賺近50%
平保第3季多賺近50%
人行再逆回購600億 港股漲231點
人行再逆回購600億 港股漲231點
永亨稅貸出新招 還款期短至3月
永亨稅貸出新招 還款期短至3月
港出口跌幅擴大 連挫11月 全年料2009年以來最差 對美貨值大減24%
港出口跌幅擴大 連挫11月 全年料2009年以來最差 對美貨值大減24%
中海油上季售氣收入483億
中海油上季售氣收入483億
金沙澳門EBITDA持平 靠中場強勁增長
金沙澳門EBITDA持平 靠中場強勁增長
WeWork擬撤出中印拉美市場
WeWork擬撤出中印拉美市場
微軟上季利潤增21% 遠勝預期
微軟上季利潤增21% 遠勝預期
張兆聰：樓巿回暖局勢緩和 本地銀行股可反彈
張兆聰：樓巿回暖局勢緩和 本地銀行股可反彈
力伍：中國大門敞開 外資勝算幾何？
力伍：中國大門敞開 外資勝算幾何？
盧駿匡：恒指調整開始 做淡獲利機會高
盧駿匡：恒指調整開始 做淡獲利機會高
技術取勝：昆侖能源短線先整固
技術取勝：昆侖能源短線先整固
Uber Eats：港人愛食飯多過麵
Uber Eats：港人愛食飯多過麵
劉思明：資金追落後 煤股可留意
劉思明：資金追落後 煤股可留意
周顯：股票供乾不是必贏因素
周顯：股票供乾不是必贏因素
譚新強：美國人事業前景暗淡 是機械人的錯？
譚新強：美國人事業前景暗淡 是機械人的錯？
湯文亮：我的志願 好彩做唔到
湯文亮：我的志願 好彩做唔到
檳城樓價低港九成 升幅跑贏吉隆坡 大馬華僑：外資湧入「東方矽谷」 增住宅需求
檳城樓價低港九成 升幅跑贏吉隆坡 大馬華僑：外資湧入「東方矽谷」 增住宅需求
買樓前宜視察同發展商舊樓
買樓前宜視察同發展商舊樓
新盤環境媲美淺水灣 1500呎海景戶200餘萬
新盤環境媲美淺水灣 1500呎海景戶200餘萬
第一城2房636萬 屋苑新樓王 同類單位一個月賣貴逾百萬
第一城2房636萬 屋苑新樓王 同類單位一個月賣貴逾百萬
元朗本月二手成交破百宗
元朗本月二手成交破百宗
明翹匯首日收近800票 超額4倍
明翹匯首日收近800票 超額4倍
意堤一按增至八成半 下周三發售89伙
意堤一按增至八成半 下周三發售89伙
荷李活道歐士大廈 申強拍估值逾4億
荷李活道歐士大廈 申強拍估值逾4億
招商局大廈低市價沽 呎價不足2.5萬
招商局大廈低市價沽 呎價不足2.5萬