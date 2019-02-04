德拉吉臨別贈言：須長期寬鬆 每月買債200億歐元 直至加息前

買債不設限期 歐元跌穿1.11

他為任內致力追求央行的使命而感到自豪，並呼籲政策制定者「永不放棄」使命。德拉吉在2011年上任不久，就遇上可能導致歐元區瓦解的歐債危機。他在2012年9月宣布無限量買入歐元區成員國短期國債，以無限財力保護意大利及西班牙免於財政崩潰，承諾將「不惜一切」拯救歐元，最終歐元區度過危機。為刺激經濟及通脹，他由2014年6月起實施負利率，而他任內始終未曾加息，一直保持寬鬆立場。隨着他的任期過去，歐央行的政策似乎又重回起點，需再次重啟買債。

歐元區9月的通脹率只有0.8%，為接近3年低位。經濟亦再次在萎縮的邊緣徘徊。歐元區的10月製造業活動，連續第9個月處於收縮。製造業PMI初值為45.7，與9月持平，為7年低位。歐元區終合PMI初值為50.2，由6年低位反彈，但數值遜於預期。IHS Markit首席商業經濟學家威廉森（Chris Williamson）稱，歐元區經濟在第四季度伊始陷入停滯，PMI數據顯示其季度GDP增長率不到0.1％。反觀美國PMI相對較好，10月製造業PMI初值升至51.5，較9月終值升0.4，勝市場預期。10月綜合PM初值亦由51升至51.2。

2011年上任不久遇歐債危機

Twitter昨承認，自6月底發現主要廣告產品之一有「程式缺陷」（bugs），影響其投放針對性廣告的能力，削弱了第三季度的收入。若沒有此問題，Twitter上季的收入增長還可提高3個百分點，料未來數季仍會為Twitter帶來更多逆風。Twitter股價昨早段跌近20%，抹掉了今年迄今大部分升幅。Twitter上季收入按年增9％至8.24億美元，較分析師預期低約5000萬美元。不過它的用戶增長仍然穩定，可獲利的每日活躍用戶總數按年增長17％至1.45億人。

Tesla上季意外盈利 早段彈17%

電動車大廠特斯拉（Tesla）第三季意外實現盈利，緩解了投資者對其追求增長可能會損害利潤的擔憂。特斯拉預期仍將繼續錄得盈利，但警告新產品可能會影響利潤率。特斯拉早段股價急升17%。特斯拉行政總裁馬斯克稱，在控制成本方面取得重大進展，營運成本現在處於Model 3投產以來的最低水平。部分Model 3已在中國的新工廠試產，新的Model Y緊湊型多用途車（SUV）生產計劃也預計提前至明年夏季推出。在截至9月底的季度，特斯拉每股盈利78美仙，打破分析師每股虧損46美仙的預期。

（綜合報道）

[國際金融]