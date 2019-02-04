中海油上季售氣收入483億

新項目投產帶來產量增長

期內集團油氣銷售收入上升0.8%，產量上升抵消實現價格的下降；平均實現油價按年下降14.9%，與國際油價走勢基本一致；平均實現氣價為每千立方英尺5.70美元，按年下降8.8%，主要原因是實現價格較低的氣田產量佔比上升。

中國海域淨產量達8020萬桶油當量，按年上升8.9%，原因是新項目投產帶來產量增長；海外，淨產量4460萬桶油當量，按年上升11.2%，主要原因是Egina及Appomattox項目的投產帶來產量的增長。

集團首席財務官謝尉志表示，首3季度凈產量3.68億桶，有信心完成4.9億桶的全年目標。謝提到，集團希望末季油價可平穩發展甚至恢復，但要取決於沙特阿拉伯的行動。

昨日有內媒指，空缺一個多月的中海油董事長一職將由總經理汪東進接任，謝尉志未有正面回應，只稱作為上市公司，高級管理層變動須經由董事會任命，目前董事會無啟動相關程序，有消息會適時公布。