經濟
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港出口跌幅擴大 連挫11月 全年料2009年以來最差 對美貨值大減24%

【明報專訊】中美貿易戰持續影響本港進出口，政府統計處昨日公布9月本港進出口數據，9月出口貨值按年跌7.3%，遜市場預期的跌7%，亦是自6月以來最大跌幅；進口跌幅則較8月收窄0.8個百分點至10.3%。累計下來，本港出口自去年11月起，已經連跌11個月，進口則自去年12月起，連跌10個月。

明報記者 陳子凌

累計今年首9個月，本港出口按年跌4.6%；進口跌6.5%，以此計算，除非今年餘下時間本港出口有顯著的大幅增長，否則今年香港的出口表現，將會是自2009年以來最差，當年出口大跌12.6%。

貿戰對環球貿易壓力料持續

從出口目的地看，9月美國正式對3000億美元中國貨品開徵關稅，當月對美國出口按年顯著跌24.3%；出口亞洲地區亦普遍下跌，尤其是韓國跌25.9%、泰國亦跌11.1%、新加坡及印度有逾10%跌幅，僅菲律賓和台灣錄得21.1%和12.3%升幅。

進口自韓國貨值也大跌26.3%，內地跌9.2%，美國跌13%，進口自瑞士和台灣則升16%和3.1%。

政府發言人指，9月出口進一步減弱，主要受環球需求疲弱及中美貿易摩擦在該月份升級所影響。展望未來，中美貿易關係的發展，對環球貿易往來所構成的壓力料會持續一段時間，香港出口的短期前景仍充滿挑戰。

營商環境料明年上半年才好轉

另外，昨日生產力局公布的今年第四季渣打香港中小企領先營商指數創新低，較上季下跌7.6至31.4，顯示中小企正面對巨大挑戰。包括招聘意向、投資意向、營業狀况、盈利表現和環球經濟的5個細項亦全線下跌；

行業方面，三大行業分類指數齊跌穿30水平，其中零售業跌幅最大，下跌7.2至27.3；製造業跌6.2至29.3；進出口及批發業跌3.8至29.9。

雖然指數向下，但中小企對中美貿易摩擦看法較之前樂觀，逾半受訪企業已有應對措施，例如開拓新市場、減少投資等。

渣打（香港）大中華區高級經濟師劉健恒認為，最新指數反映中小企預期第四季市况不會出現明顯好轉；本地社會事件亦令中小企對本地需求前景不樂觀，料營商環境要到明年上半年才會好轉。

生產力局首席創新總監張梓昌則表示，第三季BUD專項基金的申請數目較上季增長四成，相信政府加碼後申請數目還會上升，局方亦正向政府商議可以簡化申請程序、加快資金審批，例如增設電子申請方式。

相關字詞﹕中美貿易戰 渣打香港中小企領先營商指數 生產力局 本港進出口 政府統計處

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