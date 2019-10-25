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永亨稅貸出新招 還款期短至3月

【明報專訊】年底將至，各銀行又掀起一場「稅貸戰」，經常出新招的華僑永亨，昨日推出的稅貸計劃延續其近年自訂息率的做法，更新增3個月還款期，相信是全城最短。華僑永亨信用財務總經理吳幗欣表示，過往稅貸客戶因還款期長、資金鎖死而卻步，加上全球及本港經濟環境下行，去年整體稅貸市場錄得單位數跌幅，預料借貸意欲將較去年審慎，因此期望縮短還款期能助吸引客戶。

吳幗欣續指出，是次計劃最低貸款門檻為5000元，上限則為200萬元或月薪12倍，還款期為3個月至24個月，手續費及實際年利率均由客戶建議，銀行會根據其信貸紀錄及入息證明等再作批核。若以貸款10萬元，還款期3個月來計，實際年利率可低至2.07厘，按年手續費一般為貸款額的1.37%，但客戶只需繳付按還款期比例的總手續費340元，提早還款亦可免額外手續費。

現時已有5家銀行推出稅貸，比較5家銀行息率（見表），以12個月還款期計算，華僑永亨為較高息率銀行，息率達2.58厘；富邦香港息率介乎2.97至7.99厘；花旗銀行息率介乎2.01厘至4.49厘；工銀亞洲最低息率可達1.86厘；星展銀行息率則介乎1.78至4.04厘，為最低年息銀行。若以貸款額20萬元計算，華僑永亨亦為較高息率銀行，息率達2.58厘；星展銀行則為最低息2.46厘。

相關字詞﹕星展銀行 工銀亞洲 花旗銀行 富邦香港 貸款 實際年利率 稅貸戰 華僑永亨

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