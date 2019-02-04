人行再逆回購600億 港股漲231點

騰訊逆市失守320元

恒指昨日高開84點後，全日保持上升，臨近收市前升幅明顯擴大，最高曾見26,810點，升244點，收市升231點。國指升81點，報10,532點。恒指夜期昨晚至11時半報26773點，低水25點。

個股方面，騰訊（0700）昨日失守320元關口，收市跌0.31%至319元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。下周一公布第三季業績的匯控（0005）收市報61.85元，升1.06%，是帶動恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點升幅。銀行股亦見升幅，恒生（0011）升1.27%，收報167.6元，中銀香港（2388）升0.56%，收報27.1元，渣打（2888）及東亞（0023）亦升1.75%及2.17%。本地地產股向上，恒地（0012）收市報38元，升1.06%，新世界（0017）及信置（0083）分別升1.65%及1.81%。

耀才證券研究部總監植耀輝指出，始終現時中美貿易戰及英國脫歐的情况未明，投資者入市意欲低迷令成交偏低，市場靜候重磅股份第三季業績，令大市方向未明，料會繼續在26000至27000點區間上落。他又提醒，現時市場轉炒新股，不過股份的走勢較波動，投資者需要小心。