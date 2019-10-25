平保第3季多賺近50%

平保昨日收報94.55元，升0.69%。截至9月底，集團個人客戶數超過2億，較年初增長9.5%；互聯網用戶量5.94億，較年初增長10.4%；首三季集團新增客戶數達到2972萬，當中1158萬來自集團五大生態圈的互聯網用戶。

孫建一辭任執董副董事長

壽險及健康險業務營運利潤按年增長31.2%至683.94億元，新業務價值率提升5.3個百分點至48.1%。平安產險首三季營運利潤142.54億元，按年大幅增加75.5%，實現原保險保費收入1968.75億元，按年增幅8.7%，綜合成本率96.2%。

首三季保險資金投資組合年化淨投資收益率4.9%，受資本市場回暖帶動投資收益按年增加的影響，年化總投資收益率增至6%。平安銀行實現營業收入1029.58億元，年增18.8%，淨利潤236.21億元，增長15.5%。資產管理業務淨利潤90.23億元，按年下跌18.9%。

平保同日宣布一連串人事調動，孫建一辭任執董、資深副董事長及常務副總經理職務，由總經理任匯川接任副董事長、蔡方方及黃寶新任副總經理，蔡方方同時不再出任執董。

此外，因任匯川調任副董事長，總經理一職由謝永林接替。至於孫、蔡的執董空缺，則由謝永林與陳心穎出任。