經濟
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星金管局與人行洽債券互通 學者：擴大範圍理所當然 不影響港地位

【明報專訊】內地一直密鑼緊鼓開放金融市場，新加坡金管局日前表示，正與中證監就加強資本市場互聯互通，以及與中國人行就債券合作機制進行討論。這是繼倫敦及東京後，內地再一次與香港以外的地方研究金融市場互通。有學者認為，啟動「中星債券通」符合內地對外再開放政策，在香港試行金融互聯互通取得成功後，理所當然會與其他地區合作，不認為會影響香港地位。

明報記者 李哲毅

新加坡金管局與中方在本月15日於重慶舉行的中國新加坡雙邊合作聯委會上曾作相關討論，新加坡副總理王瑞杰及中國國務院副總理韓正均有出席會議。當時，新加坡金管局透露，中國人行將向星展銀行發出結算代理牌照，星展集團將可向外國投資者提供交易、結算及託管中國的銀行旗下債券市場工具。

指星展將獲發結算代理牌照

此外，新加坡金管局將與中國人行將建立合作機制，指定新加坡及中國的銀行向地區及全球投資者提供託管和交易中國債券服務，惟有進一步細節會悉時宣布。另外新加坡金管局亦與中證監討論，加強資本市場的聯繫，並同意加強跨境監管合作，以促進證券和期貨市場的健康穩定發展。

港兩年前已開通 只有北向無南向

至昨日，內地《證券時報》引述新加坡金管局指出，兩地監管機構仍就合作機制進行討論，若細節達成一致，將披露更多資訊。

中港債券通早在2017年7月開通，惟一直只容許外資北上買賣內地銀行間債券，兩地至今仍未擴展至「南向通」，但內地現已密密籌備中星債券通。香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，「中星債券通」對香港影響不大，因香港債券產品一向較少，新加坡債券市場相對較成熟，而且近年愈來愈多人民幣流入新加坡，「中星債券通」變相提供渠道吸引人民幣回流內地，提高流轉亦符合人民幣國際化方向。

莊太量：符人幣國際化方向

除了「中星債券通」，上交所與倫交所今年6月啟動滬倫通；今年4月上交所與日本交易所集團簽訂ETF互通協議，香港城市大學客座教授及MBA 課程協理主任陳鳳翔認為，內地一直推行改革開放，並視香港為金融開放的試驗場，現時中港金融互聯互通取得成功，理所當然會擴展至其他金融市場，不認為內地與新加坡合作後，香港位置會被取代。

相關字詞﹕新加坡金管局 債券通 莊太量 上交所 改革開放 中證監

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