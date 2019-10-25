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3新股今起招股 銀城生活入場費4606元

【明報專訊】三隻新股今日起招股，至10月30日結束，其中規模最大屬內地酒店用品商城營運商信基沙溪（3603），公司依靠收租為收入來源，旗下於廣州及瀋陽均有物業，放租予酒店用品批發商戶，平均出租率逾八成。信基沙溪每股定價0.9元至1.1元，每手3000股，入場費3333元。公司總計發售3.75億股，香港公開發售佔10%，其餘為國際配售，預料最多集資4.1億元。

招股書顯示，信基沙溪此次上市集資約26%將用於償還銀行貸款，74%將用於在成都、鄭州及福州發展新物業。去年公司收益錄得2.81億元人民幣，按年增34.1%，主要是由於因租約到期，曾大幅上調租金近六成。公司去年溢利則錄得2.5億元人民幣，按年飈升1.8倍，主要是由於曾獲得一次式大宗拆遷補償費，以及因租金上調，同時上調了物業估值。

信基沙溪料最多集資4.1億

另一新股益美國際（1870）為本地建築服務提供商，提供外牆工程及永久吊船工程，公司去年全年溢利錄得9889萬元，按年飈升64.7%。不過公司盈利受物料成本影響大，假設物料成本上升兩成，去年溢利將劈近四成。公司此次上市定價介乎0.97至1.31元之間，入場費3308元，總計發行1.3億股，最多可集資1.7億元。

此外內房銀城國際（1902）追隨物管分拆上市潮，分拆銀城生活（1922）上市。銀城生活預計最多集資1.5億元，入場費為3隻股份中最高，為4606元。公司預計將用集資額六成作收購或投資位於長三角的物管公司或其他相關公司。

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