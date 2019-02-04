經濟
下一篇 上一篇

近400倍超購新股 首掛即插32%

【明報專訊】全城熱買的新股中手游（0302）昨日「截飛」，其孖展於前日截止，當時僅孖展額就已超購近180倍，有望成為今年「超購王」。不過，認購搶手亦不代表股價一定看漲，昨日掛牌的內地駕駛學校向中國際（1871）早前就錄得379倍超購，75手才穩中一手，上市首日股價即暴跌32%，報0.87元。每手4000股，每手帳面蝕1640元。另一首掛新股吉林省供熱商春城熱力（1853）亦跌6.4%，報2.2元。有分析師表示，炒風轉變，新股市場已開始重新注重基本面。

中手游截飛 有力問鼎今年「超購王」

向中國際昨日開報1.46元，升14%，但午休前股價大幅回落至1.03元，較招股價倒跌19.5%，最終全日跌幅進一步擴大。春城熱力則低開報2.15元，跌8.5%。

上市首日大起大落的快餐帝國（1843）昨日再跌11.4%，報0.54元，兩日內累計較上市價跌17%。暗盤方面，今日掛牌的家用電器供應商登輝控股（1692）亦跌17.7%，報1.07元，似乎新股熱潮有所退溫。

由創業板轉主板的保理商盛業資本（6069）於半新股中表現最佳，升5.1%，報8.21元。藍光嘉寶（2606）升2.9%，報43元。魯大師（3601）自周一起連跌4日，昨日續跌3.3%，報5.56元。中手游受熱捧，同為內地遊戲股的FriendTimes（6820）昨日升2.3%，報0.88元，但累計較招股價依然跌42%。

分析：新股炒風變 注重基本面

信誠證券聯席董事張智威表示，相信快餐帝國首日表現成為新股市場「分水嶺」，此前無論何種新股均可炒上的情况將有所轉變。

他又稱，市場氛圍改變，投資者或因擔心而變得更謹慎，不過新股依然可抽，只是要尋找有基本面支撐的股票。

Beng Soon Mach孖展近16倍超購

此外，有3隻新股昨日結束孖展認購，其中超購最熱烈屬新加坡建築服務供應商Beng Soon Mach（1987），因其公開發售集資規模僅有1750萬元，綜合本地券商資料，總計借出2.78億元孖展，相當接近16倍超購。

大型新股、亞洲物流地產開發商ESR（1821）孖展則未足三分之一，公開發售集資規模為6.04億元，總計借出孖展僅為1.63億元。

小家電提供商JS環球生活（1691）則超購近2.6倍，借出9.4億元孖展。

上 / 下一篇新聞

大家樂推超值餐 半年純利跌1/3 指市場氣氛弱 分析：處境已較其他零售業好
大家樂推超值餐 半年純利跌1/3 指市場氣氛弱 分析：處境已較其他零售業好
香港寬頻全年利潤跌46% 楊主光：小企業可「以物易物」找數
香港寬頻全年利潤跌46% 楊主光：小企業可「以物易物」找數
國泰推兩套商務票價優惠8507元起
國泰推兩套商務票價優惠8507元起
3新股今起招股 銀城生活入場費4606元
3新股今起招股 銀城生活入場費4606元
星金管局與人行洽債券互通 學者：擴大範圍理所當然 不影響港地位
星金管局與人行洽債券互通 學者：擴大範圍理所當然 不影響港地位
星金管局：港資流入無加速迹象
星金管局：港資流入無加速迹象
港營商環境全球第3 升一位
港營商環境全球第3 升一位
平保第3季多賺近50%
平保第3季多賺近50%
人行再逆回購600億 港股漲231點
人行再逆回購600億 港股漲231點
永亨稅貸出新招 還款期短至3月
永亨稅貸出新招 還款期短至3月
港出口跌幅擴大 連挫11月 全年料2009年以來最差 對美貨值大減24%
港出口跌幅擴大 連挫11月 全年料2009年以來最差 對美貨值大減24%
中海油上季售氣收入483億
中海油上季售氣收入483億
金沙澳門EBITDA持平 靠中場強勁增長
金沙澳門EBITDA持平 靠中場強勁增長
德拉吉臨別贈言：須長期寬鬆 每月買債200億歐元 直至加息前
德拉吉臨別贈言：須長期寬鬆 每月買債200億歐元 直至加息前
WeWork擬撤出中印拉美市場
WeWork擬撤出中印拉美市場
微軟上季利潤增21% 遠勝預期
微軟上季利潤增21% 遠勝預期
張兆聰：樓巿回暖局勢緩和 本地銀行股可反彈
張兆聰：樓巿回暖局勢緩和 本地銀行股可反彈
力伍：中國大門敞開 外資勝算幾何？
力伍：中國大門敞開 外資勝算幾何？
盧駿匡：恒指調整開始 做淡獲利機會高
盧駿匡：恒指調整開始 做淡獲利機會高
技術取勝：昆侖能源短線先整固
技術取勝：昆侖能源短線先整固
Uber Eats：港人愛食飯多過麵
Uber Eats：港人愛食飯多過麵
劉思明：資金追落後 煤股可留意
劉思明：資金追落後 煤股可留意
周顯：股票供乾不是必贏因素
周顯：股票供乾不是必贏因素
譚新強：美國人事業前景暗淡 是機械人的錯？
譚新強：美國人事業前景暗淡 是機械人的錯？
湯文亮：我的志願 好彩做唔到
湯文亮：我的志願 好彩做唔到
檳城樓價低港九成 升幅跑贏吉隆坡 大馬華僑：外資湧入「東方矽谷」 增住宅需求
檳城樓價低港九成 升幅跑贏吉隆坡 大馬華僑：外資湧入「東方矽谷」 增住宅需求
買樓前宜視察同發展商舊樓
買樓前宜視察同發展商舊樓
新盤環境媲美淺水灣 1500呎海景戶200餘萬
新盤環境媲美淺水灣 1500呎海景戶200餘萬
第一城2房636萬 屋苑新樓王 同類單位一個月賣貴逾百萬
第一城2房636萬 屋苑新樓王 同類單位一個月賣貴逾百萬
元朗本月二手成交破百宗
元朗本月二手成交破百宗
明翹匯首日收近800票 超額4倍
明翹匯首日收近800票 超額4倍
意堤一按增至八成半 下周三發售89伙
意堤一按增至八成半 下周三發售89伙
荷李活道歐士大廈 申強拍估值逾4億
荷李活道歐士大廈 申強拍估值逾4億
招商局大廈低市價沽 呎價不足2.5萬
招商局大廈低市價沽 呎價不足2.5萬