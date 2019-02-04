近400倍超購新股 首掛即插32%

中手游截飛 有力問鼎今年「超購王」

向中國際昨日開報1.46元，升14%，但午休前股價大幅回落至1.03元，較招股價倒跌19.5%，最終全日跌幅進一步擴大。春城熱力則低開報2.15元，跌8.5%。

上市首日大起大落的快餐帝國（1843）昨日再跌11.4%，報0.54元，兩日內累計較上市價跌17%。暗盤方面，今日掛牌的家用電器供應商登輝控股（1692）亦跌17.7%，報1.07元，似乎新股熱潮有所退溫。

由創業板轉主板的保理商盛業資本（6069）於半新股中表現最佳，升5.1%，報8.21元。藍光嘉寶（2606）升2.9%，報43元。魯大師（3601）自周一起連跌4日，昨日續跌3.3%，報5.56元。中手游受熱捧，同為內地遊戲股的FriendTimes（6820）昨日升2.3%，報0.88元，但累計較招股價依然跌42%。

分析：新股炒風變 注重基本面

信誠證券聯席董事張智威表示，相信快餐帝國首日表現成為新股市場「分水嶺」，此前無論何種新股均可炒上的情况將有所轉變。

他又稱，市場氛圍改變，投資者或因擔心而變得更謹慎，不過新股依然可抽，只是要尋找有基本面支撐的股票。

Beng Soon Mach孖展近16倍超購

此外，有3隻新股昨日結束孖展認購，其中超購最熱烈屬新加坡建築服務供應商Beng Soon Mach（1987），因其公開發售集資規模僅有1750萬元，綜合本地券商資料，總計借出2.78億元孖展，相當接近16倍超購。

大型新股、亞洲物流地產開發商ESR（1821）孖展則未足三分之一，公開發售集資規模為6.04億元，總計借出孖展僅為1.63億元。

小家電提供商JS環球生活（1691）則超購近2.6倍，借出9.4億元孖展。