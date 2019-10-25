經濟
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香港寬頻全年利潤跌46% 楊主光：小企業可「以物易物」找數

【明報專訊】香港寬頻（1310）昨日公布全年業績，截至8月底止，集團錄得利潤2.15億元，按年跌46%，主要因為併入WTT集團後無形資產攤銷大增；期內收益51.1億元，按年增長29%，其中以企業收益升幅最高，按年增69%至23.24億元；末期息每股派36仙，較去年同期增20%，全年派息每股70仙（見表）。

商業客ARPU增15%至1742元

集團現時商業客戶ARPU（每月每戶平均收入）為1742元，按年增15%；住宅客戶為185元，較去年同期升5%，集團執行副主席楊主光表示，雖然集團的產品價錢上可能較其他公司貴，但認為當中所包含的服務組合較全面，現時的定位十分有優勢。

企業未按時找數 視情况延期

對於本港經濟正面臨下行壓力，楊主光表示，集團對於一些小企業客戶採取彈性態度，已經告知同事如有企業客戶未能按時「找數」，可視乎情况延期，又或者可以用「以物易物」的形式，以公司的優惠券及商品代替。

集團又打算推出共同持股計劃III Plus，讓部分管理層加入成為持股管理人，以個人資金先行買進基數股份，2019至2021財年間當每股經調整資金流達到2.53至3.03元時，可獲贈獎勵股份，2018財年每股經調整資金流為0.57元。

倘政府立法禁網 公司按法律行事

早在本月初有網民表示，未能透過數碼通（0315）及香港寬頻的流動網絡連接至網上討論區「連登」，楊主光回應指出，某時某刻連不上一些網站，其實有很多原因，他強調，公司不會禁網，但倘若政府立法要求，公司會按法律行事。

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