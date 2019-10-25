香港寬頻全年利潤跌46% 楊主光：小企業可「以物易物」找數

商業客ARPU增15%至1742元

集團現時商業客戶ARPU（每月每戶平均收入）為1742元，按年增15%；住宅客戶為185元，較去年同期升5%，集團執行副主席楊主光表示，雖然集團的產品價錢上可能較其他公司貴，但認為當中所包含的服務組合較全面，現時的定位十分有優勢。

企業未按時找數 視情况延期

對於本港經濟正面臨下行壓力，楊主光表示，集團對於一些小企業客戶採取彈性態度，已經告知同事如有企業客戶未能按時「找數」，可視乎情况延期，又或者可以用「以物易物」的形式，以公司的優惠券及商品代替。

集團又打算推出共同持股計劃III Plus，讓部分管理層加入成為持股管理人，以個人資金先行買進基數股份，2019至2021財年間當每股經調整資金流達到2.53至3.03元時，可獲贈獎勵股份，2018財年每股經調整資金流為0.57元。

倘政府立法禁網 公司按法律行事

早在本月初有網民表示，未能透過數碼通（0315）及香港寬頻的流動網絡連接至網上討論區「連登」，楊主光回應指出，某時某刻連不上一些網站，其實有很多原因，他強調，公司不會禁網，但倘若政府立法要求，公司會按法律行事。