大家樂推超值餐 半年純利跌1/3 指市場氣氛弱 分析：處境已較其他零售業好

明報記者 蕭嘉聰、葉子晴

大家樂昨收報21.6元，升0.46%，成交金額719萬元，但自8月以來股價已累跌逾17%。集團解釋，由於期內市場氣氛疲弱，拖累銷售未有增長，集團為了維持銷售及市場份額，推出更多超值餐及促銷活動，利潤率受影響。另外，上半年包括租金開支和人工成本在內的經營成本持續上升，由於市場氣氛改善需時，將繼續採取短期及長期措施，控制成本及提升效率。

大家樂：促銷活動影響利潤率

本報記者昨日到訪兩間快餐店，其中大家樂點餐機顯示了價值25元的「天天超值早餐」，記者再向店員查詢超值餐細節，她表示，午市提供的超值餐包括滑蛋牛肉飯及粟米肉粒飯連飲品，售價分別是39及41元，晚市就沒有相關選項。另一快餐店美心MX亦有提供「有心雙餸飯」超值午餐，售價由30至35元不等。近日麥當勞亦把招牌項目芝士安格斯套餐售價由37.5元大降至28元，為期7天。

招銀國際可選消費行業分析員胡永匡表示，對大家樂盈警不感到驚訝，因為香港整體經濟環境都受打擊，情况就有如颱風一樣，當日不能營業但人工及租金要照出，失去一整日的生意額，令銷售下跌亦合理。

他續稱，根據香港零售數據表現，其他行業如珠寶、化妝品行業所受的打擊更大，以本地客為主的快餐店，對比其他行業跌幅已相對較小。對於大家樂，他認為短期內仍會繼續受壓，不過長線而言仍看好股份。

截至今年8月，香港整體零售銷售已連跌7個月，其中高價產品即珠寶首飾、鐘表及名貴禮物銷售與整體銷售走勢一致，但新鮮或急凍魚類及禽畜肉類、新鮮蔬果兩個類別保持升幅（見圖），8月更分別升10.9%及16.4%，是少數仍有升幅的類別。香港零售管理協會主席謝邱安儀曾指出，示威活動令市民外出意欲下降，傾向在家用膳，因此日常食品，如新鮮肉類蔬果的銷貨價值不跌反升。

Uber Eats：港業務仍有增長

本報向外賣平台Uber Eats查詢近日生意會否受社會不穩影響，公司回應稱，香港最近公眾活動對業務沒有直接影響，送餐伙伴及餐廳合作伙伴的安全是公司首要考慮，將會緊貼事態發展，需要時在個別地區暫停服務或設限時管制，香港業務仍有增長。