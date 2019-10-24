對港府房策失望 港人到菲律賓另覓機會

不少港人原本對港府如何回應及解決官媒所點出的本港房屋問題寄予希望，惟特首林鄭月娥上周三發表的施政報告，在增加土地供應方面被業界指屬杯水車薪，卻宣布放寬按保計劃的樓價上限，更令過去一星期的樓市價量齊升，令上季剛開展的調整期可能提早結束。

對上述新房策不滿，部分港人更已按捺不住用腳投票，在上周五至本周一跟隨菲凡物業實地考察菲律賓樓市；當中從事電訊工程的Carry Kwok帶同太太、女兒及菲傭一行四人隨團，並且斥資約87萬港元買入金融區Makati樓盤Southpoint約250方呎單位及約73萬元買入平民區樓盤Amaia Skies Shaw約300方呎單位。

辛苦工作冀「有個竇」 政府未滿足

菲凡物業投資總監黃良泰在2004年大學畢業後，加入本港銀行當銷售工作，不久便以約10萬元首期、借九成按揭以約100萬元買入九龍灣一個細單位，現與太太及兩歲的女兒同住。雖然他經手售出不少菲律賓樓，但指自己仍視本港為家，短期目標是掙夠錢可以在本港「細屋換大屋」，給家人更好的生活環境。

在是次緊密行程中，黃良泰帶團參觀近10個菲律賓樓盤，忙得喘不過氣來，與記者參觀一個約500方呎的兩房單位時，他坐在大廳的梳化上對着電視機無奈地說：「我們香港人這麼辛苦工作，都是為了有一個像這樣的『竇』而已，香港政府為什麼連這樣簡單的要求也滿足不了我們？」

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