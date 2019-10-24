經濟
名人樓市論壇

香港地產

下一篇 上一篇

菲地產商AyalaLand港負責人Tesha：地鐵將落成 利馬尼拉樓巿

【明報專訊】港府雖正式撤回《逃犯條例》修訂，但社會動盪持續，令港人近月投資海外樓盤的意欲大增，連過去比較冷門的菲律賓樓盤銷情亦轉旺。記者上周五至本周一應邀到菲國首都馬尼拉實地考察，訪問當地第二大發展商AyalaLand香港負責人Marites Tesha Bancod。Tesha表示，菲律賓在旅遊及其他服務業的支持下，過去5年年均經濟增長6.5%，而當地人口逾億，且平均年齡年輕，住屋需求殷切，加上馬尼拉地鐵可望在2025年或之前落成，料可支持當地樓價中長期繼續向好。

2010年8月發生導致多名本港旅客傷亡的「馬尼拉人質事件」，在不少港人心裏留下烙印，對菲律賓印象一般。不過，該距離本港僅兩個小時機程的東南亞島國，自從日資Okada、港澳合資新濠博亞及美資Solaire三家大型賭場在填海區先後開業，過去5年當地旅遊業蓬勃發展，帶動房地產市場轉旺，支持當地經濟年均增長達6.5%。

港人黃良泰在2015年6月以315萬披索（以1港元兌換6.5披索計，相當於約48.5萬港元），買入當地填海區賭場的新盤SMDC Shore第二期258方呎單位，當時呎價約1874港元，該樓花料於今年底落成，發展商SMDC早前推出同一屋苑第三期單位，呎價已勁升近1.7倍至5000港元。

5年年均GDP增6.5% 個別屋苑樓價倍升

藉著上述投資佳績，黃良泰與拍檔李穎敏去年成立菲凡物業，代理菲律賓物業在港銷售，至今亦賣出逾60套，記者上周應邀參加本港投資者到菲律賓的睇樓團，並專訪當地第二大發展商AyalaLand香港負責人Tesha，詳細解釋菲律賓樓市的投資機會。根據彭博數據，以昨日收市價49元披索計，AyalaLand市值高達7220億元披索（約1111億港元），僅次於同業SMDC的1.12萬億元披索（約1722億港元）。

Tesha指出，近年投資者在菲律賓買樓賺錢十分普遍，她個人在2017年以約313萬元披索買入位於馬尼拉Mandaluyong區的樓花盤Centera 376方呎單位，現已入伙並以每月3萬元披索出租，至今樓價亦上升逾倍。她分析，菲律賓過去5年年均經濟增長達6.5%，除了旅遊業好景帶旺外，當地有大量操流利英語的年輕人口，為不少環球企業進行傳呼中心（Call Centre）銷售、即商業流程外判服務（Business Process Outsourcer，BPO）也是另一支柱產業；加上菲國現有數以百萬計人口外出打工，例如在本港便有逾18萬名菲傭，她們掙到海外收入寄返菲國供養家人，其家人便有錢在國內消費，亦是推動當地經濟增長的另一動力。

逾億人口年輕人多 似上世紀中日本

黃良泰指出，菲律賓不止擁有逾億人口，而且愈年輕人口愈多，人口結構屬金字塔形，「菲律賓現時的人口結構與上世紀50年代的日本類似，年輕人口持續湧現，可望推動未來製造業及消費市場高速增長」。而Tesha也認同，指菲律賓目前有大量年輕人口，不少更屬專業人士，他們具備賺錢能力，可以買入及租賃優質物業，為當地樓市帶來剛性需求。

AyalaLand香港銷售及市場推廣經理Richardson Sim分析，菲律賓是地理上最接近香港的東南亞國家，對港人來說有近水流台的優勢；他又說，雖然印尼人口（2.64億）明顯多於菲律賓（1.09億），但是印尼國土面積（191萬平方公里）亦比菲律賓（30萬平方公里）大得多，故此菲律賓人口密度較印尼高，當地樓市長遠亦較有升值的潛力，「當你有大量人口及小量土地，當地物業便更有投資價值，因為每個人均要爭取有一席之地而奮鬥」。

菲樓價僅港樓1/6 租金回報較高

Tesha則指出，目前馬尼拉的平均樓價僅本港六分之一（或約16%），而在現時本港社會動盪的情况下，樓市泡沫會否爆破屬未知之數，故她認為，若港人除了自住物業外，另有一套港樓作投資用途，趁高位沽出套現，把部分資金用來投資菲律賓物業，租金回報率較高，屬明智之舉。

記者在馬尼拉考察4日，感覺是雖然當地樓價及普遍物價均遠低於本港，市中心的繁華程度與馬來西亞吉隆坡及泰國曼谷相若，賭場區亦與澳門一樣車水馬龍，但該首都城市的交通配套明顯較差，「吉普尼」是當地普羅百姓常用的公共運輸工具，數以十計的乘客需擠在300方呎以下的車廂內，企位遠較座位多，看來不單難言舒適，甚至安全亦成疑；即使當地中產或富豪可以私家車代步，但由於當地道路規劃追不上城市發展速度，在繁忙時間塞車1小時原地不動屬等閒事。

地鐵料2025年啟用 紓交通擠塞

Tesha回應說，菲律賓政府已留意到馬尼拉的交通擠塞問題，已與日本企業簽訂合約興建地鐵，第一階段由機場接駁至市中心，料於2025年或以前建成，屆時普羅百姓便可享用便捷的公共交通服務，經濟及樓市料將進入另一躍升的新台階。

明報記者 葉創成 馬尼拉報道

[名人樓市論壇]

上 / 下一篇新聞

新股快餐帝國飈2倍即狂瀉 無阻資金捧中手游 業界料超購逾300倍
新股快餐帝國飈2倍即狂瀉 無阻資金捧中手游 業界料超購逾300倍
內地建築商發H股 每手3782元
內地建築商發H股 每手3782元
瑞士化工巨擘研中港上市 中化保留大股東
瑞士化工巨擘研中港上市 中化保留大股東
傳證監要求簿記詳細記錄 將抽查
傳證監要求簿記詳細記錄 將抽查
中移動香港電訊 底價再奪5G頻譜 和電數碼通棄投 分析：少手機適用
中移動香港電訊 底價再奪5G頻譜 和電數碼通棄投 分析：少手機適用
騰訊領跌 恒指險守10天線
騰訊領跌 恒指險守10天線
國務院撐外貿 優化外匯管理
國務院撐外貿 優化外匯管理
IMF大降港今年經濟增長預測至0.3%
IMF大降港今年經濟增長預測至0.3%
政府再啟動設立積金易平台程序
政府再啟動設立積金易平台程序
中生製藥狠批購藥政策 明言拒打價格戰 指投資者支持
中生製藥狠批購藥政策 明言拒打價格戰 指投資者支持
藥企傳解散銷售團隊省成本
藥企傳解散銷售團隊省成本
東亞開放API 萬事達八達通等參與
東亞開放API 萬事達八達通等參與
金管局查詢銀行HONIA過渡工作
金管局查詢銀行HONIA過渡工作
中海外：對香港樓市充滿信心
中海外：對香港樓市充滿信心
波音民航部主管撤職 MAX風波以來 最高級人事變動
波音民航部主管撤職 MAX風波以來 最高級人事變動
Nike舵手帕克交棒 eBay前CEO接掌
Nike舵手帕克交棒 eBay前CEO接掌
Snap季度收入 創一年最大升幅
Snap季度收入 創一年最大升幅
張兆聰：海螺季績符預期 憧憬水泥可加價
張兆聰：海螺季績符預期 憧憬水泥可加價
劉宇亮：內地谷「夜間經濟」 看好餐飲啤酒股
劉宇亮：內地谷「夜間經濟」 看好餐飲啤酒股
梁志麟：央行仍偏鴿 歐元難再上
梁志麟：央行仍偏鴿 歐元難再上
李曉佳：小恩小惠 補不了港鐵提早收車
李曉佳：小恩小惠 補不了港鐵提早收車
技術取勝：莎莎料2.1元沽壓較大
技術取勝：莎莎料2.1元沽壓較大
IKEA終落戶澳門
IKEA終落戶澳門
劉思明：科網股參差 寧買當頭起
劉思明：科網股參差 寧買當頭起
周顯：對地產商的「人道屠宰」
周顯：對地產商的「人道屠宰」
湯文亮：小恩小惠 不知所謂
湯文亮：小恩小惠 不知所謂
青衣明翹匯均呎低過掃管笏新盤 折實均呎1.48萬 1房432萬入場
青衣明翹匯均呎低過掃管笏新盤 折實均呎1.48萬 1房432萬入場
恆大．珺瓏灣首輪325伙 分兩批賣 居屋客優先
恆大．珺瓏灣首輪325伙 分兩批賣 居屋客優先
紅磡「共宅」68呎月租8100元 呎租119元
紅磡「共宅」68呎月租8100元 呎租119元
黃竹坑站4期收6標書 最快日內開標
黃竹坑站4期收6標書 最快日內開標
放寬按保後一周 將軍澳破百宗成交
放寬按保後一周 將軍澳破百宗成交
舖位租賃本月跌近三成 元朗現短租舖
舖位租賃本月跌近三成 元朗現短租舖
對港府房策失望 港人到菲律賓另覓機會
對港府房策失望 港人到菲律賓另覓機會