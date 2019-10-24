菲地產商AyalaLand港負責人Tesha：地鐵將落成 利馬尼拉樓巿

2010年8月發生導致多名本港旅客傷亡的「馬尼拉人質事件」，在不少港人心裏留下烙印，對菲律賓印象一般。不過，該距離本港僅兩個小時機程的東南亞島國，自從日資Okada、港澳合資新濠博亞及美資Solaire三家大型賭場在填海區先後開業，過去5年當地旅遊業蓬勃發展，帶動房地產市場轉旺，支持當地經濟年均增長達6.5%。

港人黃良泰在2015年6月以315萬披索（以1港元兌換6.5披索計，相當於約48.5萬港元），買入當地填海區賭場的新盤SMDC Shore第二期258方呎單位，當時呎價約1874港元，該樓花料於今年底落成，發展商SMDC早前推出同一屋苑第三期單位，呎價已勁升近1.7倍至5000港元。

5年年均GDP增6.5% 個別屋苑樓價倍升

藉著上述投資佳績，黃良泰與拍檔李穎敏去年成立菲凡物業，代理菲律賓物業在港銷售，至今亦賣出逾60套，記者上周應邀參加本港投資者到菲律賓的睇樓團，並專訪當地第二大發展商AyalaLand香港負責人Tesha，詳細解釋菲律賓樓市的投資機會。根據彭博數據，以昨日收市價49元披索計，AyalaLand市值高達7220億元披索（約1111億港元），僅次於同業SMDC的1.12萬億元披索（約1722億港元）。

Tesha指出，近年投資者在菲律賓買樓賺錢十分普遍，她個人在2017年以約313萬元披索買入位於馬尼拉Mandaluyong區的樓花盤Centera 376方呎單位，現已入伙並以每月3萬元披索出租，至今樓價亦上升逾倍。她分析，菲律賓過去5年年均經濟增長達6.5%，除了旅遊業好景帶旺外，當地有大量操流利英語的年輕人口，為不少環球企業進行傳呼中心（Call Centre）銷售、即商業流程外判服務（Business Process Outsourcer，BPO）也是另一支柱產業；加上菲國現有數以百萬計人口外出打工，例如在本港便有逾18萬名菲傭，她們掙到海外收入寄返菲國供養家人，其家人便有錢在國內消費，亦是推動當地經濟增長的另一動力。

逾億人口年輕人多 似上世紀中日本

黃良泰指出，菲律賓不止擁有逾億人口，而且愈年輕人口愈多，人口結構屬金字塔形，「菲律賓現時的人口結構與上世紀50年代的日本類似，年輕人口持續湧現，可望推動未來製造業及消費市場高速增長」。而Tesha也認同，指菲律賓目前有大量年輕人口，不少更屬專業人士，他們具備賺錢能力，可以買入及租賃優質物業，為當地樓市帶來剛性需求。

AyalaLand香港銷售及市場推廣經理Richardson Sim分析，菲律賓是地理上最接近香港的東南亞國家，對港人來說有近水流台的優勢；他又說，雖然印尼人口（2.64億）明顯多於菲律賓（1.09億），但是印尼國土面積（191萬平方公里）亦比菲律賓（30萬平方公里）大得多，故此菲律賓人口密度較印尼高，當地樓市長遠亦較有升值的潛力，「當你有大量人口及小量土地，當地物業便更有投資價值，因為每個人均要爭取有一席之地而奮鬥」。

菲樓價僅港樓1/6 租金回報較高

Tesha則指出，目前馬尼拉的平均樓價僅本港六分之一（或約16%），而在現時本港社會動盪的情况下，樓市泡沫會否爆破屬未知之數，故她認為，若港人除了自住物業外，另有一套港樓作投資用途，趁高位沽出套現，把部分資金用來投資菲律賓物業，租金回報率較高，屬明智之舉。

記者在馬尼拉考察4日，感覺是雖然當地樓價及普遍物價均遠低於本港，市中心的繁華程度與馬來西亞吉隆坡及泰國曼谷相若，賭場區亦與澳門一樣車水馬龍，但該首都城市的交通配套明顯較差，「吉普尼」是當地普羅百姓常用的公共運輸工具，數以十計的乘客需擠在300方呎以下的車廂內，企位遠較座位多，看來不單難言舒適，甚至安全亦成疑；即使當地中產或富豪可以私家車代步，但由於當地道路規劃追不上城市發展速度，在繁忙時間塞車1小時原地不動屬等閒事。

地鐵料2025年啟用 紓交通擠塞

Tesha回應說，菲律賓政府已留意到馬尼拉的交通擠塞問題，已與日本企業簽訂合約興建地鐵，第一階段由機場接駁至市中心，料於2025年或以前建成，屆時普羅百姓便可享用便捷的公共交通服務，經濟及樓市料將進入另一躍升的新台階。

明報記者 葉創成 馬尼拉報道

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