放寬按保後一周 將軍澳破百宗成交

區內平均每日16宗

美聯物業營業經理林志堅表示，將軍澳區本月至今暫錄169宗成交，當中七成、即118宗為《施政報告》發表後至昨日所錄得。當中海翩匯過去一周共錄6宗成交，平均實呎15,579元。最新成交為3座中層F室，實用面積525方呎，2房間隔，原業主於9月初開價830萬元放盤，期後微減2萬以828萬元獲上車客承接，實呎15,771元。新措施下，若買家承做最高八成按揭，首期為165.6萬元。原業主於2016年9月以631萬元一手買入，持貨滿3年，額印稅鬆綁期屆滿後轉手，帳面利197萬元或31%。

海怡2房942萬破頂 實呎17807元

另一邊廂，中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島1座高層H室2房，實用529方呎，原業主原以1050萬元放售，放寬按保後獲買家垂青，雙方議價後以942萬元成交，成交價創純2房戶新高紀錄，實呎17,807元。原業主於2016年以830萬元購入，持貨3年，帳面獲利112萬元或13%。翻查資料，對上高價紀錄來自今年4月以938萬元成交，即上述成交較舊紀錄高4萬元或0.4%。