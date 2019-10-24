黃竹坑站4期收6標書 最快日內開標

嘉里信置太地聯手競投

萊坊執行董事林浩文表示，入標人數符合預期，因項目發展規模大，並以大型發展商入標佔多，預計發展商因應近期市况及空置稅等因素，在出價上較為審慎，料流標機會不大。他又預計，項目落成後每呎售價約2.8萬元，並因應政府近期放寬按揭保險，而將部分單位售價定於1000萬元或以下。

黃竹坑站4期位於黃竹坑站物業發展項目的東南面，景觀主要望海洋公園一帶及開揚山景，可建樓面約63.83萬方呎，擬建兩座物業，提供不多於800伙，預計2025年落成。項目上月收到38份發展意向書。

項目估值最高128億

據悉，項目補地價67.5774億元，以項目可建樓面約63.83萬方呎計，每方呎補地價10,587元，與同為純住宅項目的黃竹坑站2期每呎補地價10,576元相若，僅多11元，貴絕黃竹坑站上蓋發展項目，亦為港鐵項目中每方呎補地價次高紀錄，反映在反修例風波下，補價金額仍然高企，未有因市况轉差而下調。綜合業界預期，項目估值95.7億至127.7億元，每方呎樓面地價約1.5萬至2萬元。