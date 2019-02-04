紅磡「共宅」68呎月租8100元 呎租119元

包Wi-Fi水電煤費等

項目樓高23層共涉95伙，採1梯5伙設計，實用面積由68至115方呎，並設有2個連30呎露台的特色單位。項目房型分為標準套房及單人房，其中單人房需3人共用浴室。項目最細單位為C室單位，屬單人房。單位雖小但與其他房間相同，一樣提供儲物空間、小型雪櫃、辦公桌椅、電視等，只是擺放所有家具後，活動空間僅得3個身位。公共空間面積約3000方呎，提供多項設施供租戶使用，如健身室、閱讀室、遊戲室、頂樓天台及露台，洗衣房等；另大廈定期將舉辦多元化的文化活動。

一梯5伙 租期半年起

Weave Co-Living首席營運總監朱潔瑩（Liz Chu）表示，項目的房間租期為6個月起，全包式月租由8100至1.4萬元；如租戶選擇1年的租期可獲7%至8%的折扣。租金已包含房租、管理費、政府各徵費、Wi-Fi及水電煤費用，同時定期為住客提供房間整理服務。

她透露，目前項目已接獲逾100宗的預租申請；另項目翻新費逾百萬元，預計入伙日期為下月1日。對於公司未來的計劃，她指下一個共居大廈將設於西營盤，項目樓高約有20多層，惟未有透露面積，項目最快明年第4季推出。