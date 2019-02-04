恆大．珺瓏灣首輪325伙 分兩批賣 居屋客優先

下周一先賣167伙

另外，一手空置稅殺到，發展商以不同形式推售現樓，恒地（0012）元朗尚悅新增「供款假期」計劃，為買家提供最高八成半一按計劃，首4年免息免供，第5年息口為P減1厘（P為5.125厘），期後為P加1厘。採用上述計劃，樓價可照定價減2%（即供折扣為6%），提前還款可獲「特定按揭貸款」金額最高8%現金回贈。同系西灣河柏匯及深水埗南昌一號，同推類似計劃，惟免息免供年期為3年。

新地（0016）元朗PARK YOHO Napoli亦推出「360日付款計劃」，購買兩房連儲物室以上單位買家可申請1200天「先住後付」，若買家向發展商提供一個沒有任何按揭貸款的香港住宅物業（樓價不低於新購物業25%）作為抵押，買家只須繳付樓價之5%便可提前入住，「先住後付」期內發展商會代為支付管理費、地租及差餉。發展商同時公布銷售安排，72伙單位將於下周二發售。同系馬鞍山雲海別墅，昨首推5幢洋房於本月29日至11月5日招標，其後再以每日招標形式推出，發展商提供最長1830天成交期。