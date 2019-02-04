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青衣明翹匯均呎低過掃管笏新盤 折實均呎1.48萬 1房432萬入場

【明報專訊】繼恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣開價後，再有新界上車盤推出。青衣15年來首個開售新盤、佳明（1271）發展的青衣細山路明翹匯，最新以平均實呎18,751元首推156伙，扣除發展商提供的基本最高折扣21%，整批單位折實平均實呎14,813元，雖然較毗鄰樓齡16年的藍澄灣現時二手均呎約1.22萬元貴逾兩成，但較恆大‧珺瓏灣首批折實均呎1.54萬元低約4%。

青衣15年來首新盤 貴毗鄰兩成

值得留意的是，明翹匯較遠離青衣港鐵站，項目折實平均呎價，與同區鄰近港鐵站、有約20年樓齡的灝景灣現時均呎18,139元、盈翠半島均呎17,400元相比，則低約18%及約15%不等。項目今日起收票，並開放示範單位予公眾參觀，最快下周開售。

佳明營業及市務總監顏景鳳形容，定價為最「佳」價，除了參考周邊近期做價外，比區內二手屋苑亦有一成半折讓，期望可幫助小市民上車。據價單顯示，該批單位實用面積介乎299至586方呎，售價介乎547萬至1134.2萬元，折實價432.1萬至896萬元，折實實呎13,383至15,290元，價單折實市值約8億元。

首批九成單位低於800萬

以單位細絕青衣為賣點的明翹匯，首批價單中，入場單位為2座2樓G室，實用面積299方呎，售價547萬元，折實價432.1萬元，折實實呎14,452元；呎價最低的單位為2A座3樓B室，實用面積566方呎，售價958.8萬元，折實價757.5萬元，實呎13,383元。此外，首批近九成單位折實售價為800萬元以下，同時全數1房戶折實價500萬元以下。

項目樓花期長約27個月，發展商提供最高21%優惠折扣，當中7%為120天即供付款優惠，若買家打算承做新修訂按保計劃，則需按建築期計劃付款，最高可獲折扣14%。

3年前每呎樓面地價1980元投得

另外，值得一提的是，項目地皮於2016年獲地政總署以9.3888億元批出，每方呎樓面地價僅1980元，略低於當時市場估值下限，亦較2015年地皮首次招標時的估值下限低出逾五成。上述地皮早於2015年底曾流標，地盤面積約66,737方呎，如純作私人住宅用途，以最高地積比7.1倍計，可建樓面約47.42萬方呎。

資料顯示，由於地皮涉及大範圍山坡維修及保養等工作的條款，增加發展成本，當時測量師指因而影響發展商出價。對此，顏景鳳表示，集團已預留3000萬元作為山坡維修管理基金，預料已足夠作長期保養。

明報記者 張允亭

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