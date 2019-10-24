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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：小恩小惠 不知所謂

【明報專訊】在今次社會運動開始時，零售業協會已經登報要求業主減租，我話未到時候，如果社運持續多3至4個月，我會審視租客的情况而決定怎樣幫助他們。根據我的知識，不是經驗，事實上大家都沒有經驗，當社運持續3個月以上，大約有5％商舖難以經營下去，無論業主是否減租，他們都會選擇結業；另有15%至20%經營困難，業主減租的確可幫助他們；其餘的雖然大部分是蝕錢，但仍然可以繼續營業，理由很簡單，如果結業，就很難東山再起。

不過，有一些商戶會因為地理關係，生意比以前更好，以今次社運為例，那些偏離示威路線的食肆，例如在港島南區，生意比以前更好，一刀切減租代表業主不了解自己生意，事實上有一些租客毋須業主減租。

小規模救市措施自暴其短

有不少人提議不如向全部租客減租10%至15%，為期半年，除了應酬一下租客之外，又可以爭到一些口碑。如果我這樣做，代表我根據不了解公司運作，不懂得做生意，《孟子》有謂「小恩小惠，不知為政」，在大是大非的問題上推出一些小恩小惠措施反而是自暴其短，很多人不明這個道理。

社運持續超過4個月，仍然未有解決迹象，政府推出第三輪救市措施，但規模一次比一次小，而且只是一些小恩小惠，當中包括按人頭資助旅行社，出外旅行團每人100元，我不知道有何作用。政府可能不知道，推出一些小恩小惠的救市措施其實是自暴其短，不如直截了當話畀市民知道，政府唔知道或者沒有能力救市，等全港市民有一個心理準備。其實，大家都知道最有效的救市措施就是止暴制亂，不如政府話畀我們知道如何止暴制亂，單是譴責是沒有成效，事實上政府已經譴責了百幾次，都唔見到有何效果，以後出少句聲算啦。

林鄭弱勢唯有發放小恩小惠

不過，我們又不能夠說香港政府只懂得發放一些小恩小惠，林鄭的施政報告大膽將九成按保擴展至800萬元住宅，更大膽的是動用《收回土地條例》向地產商攞地，這是大刀闊斧做法；但大多數市民不懂得欣賞，無他嘅，林鄭勢弱，做乜都錯，唔做仲錯，唯有發放一些小恩小惠，起碼會有一些受惠人讚賞。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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