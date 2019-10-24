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周顯 投資二三事

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周顯：對地產商的「人道屠宰」

【明報專訊】特首林鄭月娥的《施政報告》中，八成及九成按揭只是涉及幾百億元的中小型政策，真正影響巨大的，是使用《收回土地條例》，而且擺明是大規模地使用。

我作為「覓地鷹派」，從來不反對使用《收回土地條例》，可是也從來未提出過，皆因這是一把鋒利的兩面刃，既能有效的「製造」出大量土地，但也嚴重的損害了私有產權的大原則。這就是我常常說的：「解決土地問題，容乜易啫，共產黨已經示範過一次，鬥地主咪得囉！」

《施政報告》說：「我留意到近日有個別地產發展商宣布無償提供土地或借出土地作房屋和其他公益用途，主動承擔一份社會責任。」這令我想起，在上世紀五十年代，榮毅仁和唐英年的爺爺唐君遠，都是主動承擔愛國責任，把全副財產無償送給國家。

暗示將大量應用收地條例

林鄭月娥並沒有說明條例的使用規模，但卻暗示出將會大量應用、大量收回，而且，非但公屋、居屋、綠置居可以應用，甚至表明了，連首置也會使用，問題在於，首置不就是私樓嗎？如果收回土地去建私樓，這究竟是否符合法例上的「公共用途」呢？

港難當前，我相信地產商們都「不會反對」部分農地被收回，以幫助政府減少社會矛盾，正如榮毅仁和唐君遠都「沒有反對」把全副財產奉獻給國家，因此，地產商們應該不會訴諸法律，激烈反抗（雖然我估計官司打下來，地產商的勝算不低）。不過，政府講明收回土地的數量和準則，讓他們心有預算，撇帳也好，甚麼都好，也算是「人道屠宰」吧！

[周顯 投資二三事]

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