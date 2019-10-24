劉思明：科網股參差 寧買當頭起

恒指昨低開曾經倒升，但很快重拾跌軌，早市最多跌294點、低見26,491點回穩，之後低位徘徊，收報26,566點，跌219點或0.82%；國指跌0.71%。大市成交681億元，低於60天平均逾一成，交投疲弱。

30個行業只有一成多上升

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率30比70，跌逾3%佔下跌股份半成多；陽燭對陰燭為29比71，大市普遍向下，沽盤較為積極但壓力不大。本報數據庫追蹤的30個行業，只有一成多上升，本地零售服務、中資電力升約0.6%，各有五六成股份上升，表現已經最好。

港府推出支援旅遊業措施，本港零售股向好，莎莎（0178）、利福（1212）、周生生（0116）等逆市上升；莎莎走勢最強，惟已逼近重要阻力位，回調風險增（詳看《技術取勝》）。此外，個別業績股受捧，歐舒丹（0973）公布第二季度業績後，股價最多升兩成，回調可以看好（詳看「技術取勝」）；海螺（0914）、中國建築（3311）、中鐵建（1186）業績後股價亦做好。

至於下跌行業，大部分偏軟跌幅小於1%；軟件服務、醫藥保健跌近2%表現最差，其次食物飲品、內房、航空跌逾1%。中短線強勢的科網股均有回吐，美團（3690）連續兩日低收10天線，更值得關注。

9月中以來，美團沿住10天線向上，累積超過三成，其間無明顯調整，超買回吐壓力大；近日低位約86元或20天線約87元成短線重要支持，守穩有機會在高位整固，惟若跌穿或要下試8月延伸上升軌或50天線約80元水平。

平安好醫生（1833）7月見底後大爆發，追上甚至超越美團；該股上周創上市新高後回落，短線宜守住57元，後市將有能力繼續向上尋頂。兩大強勢科網股以外，金山軟件（3888）、閱文（0772）、眾安（6060）走出谷底屬次選。

8月底金山軟件回勇，惟向上受制於19元，調整料於17元有支持，可以炒幅度上落。閱文、眾安8月見上市新低後反撲，投機味較濃；兩者以眾安的走勢較佳，可看高一線，關鍵支持位21.5元不容有失。

騰訊或先失守312元才反彈

科網股當然不得不提龍頭的騰訊（0700），該股疲不能興，股價處於10天線、20天線及50天線下；近月的反彈更每况愈下，最近一次升至50天線已受阻回落，由於8月曾經破底，不排除短線再一次破底跌穿8月低位312元，甚至失守310元才反彈。當然，撈底難度更高，要量力而為。

[劉思明 數據尋寶]