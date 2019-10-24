經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

下一篇 上一篇

劉思明：科網股參差 寧買當頭起

【明報專訊】港股連日牛皮後偏淡，偏強的科網、醫藥、消費、內房等成沽售對象，儘管沽壓並不明顯，但要提高警覺。科網股走勢不一，強勢及弱勢的差別可以很大，入市策略不同，與其撈底，不如買當頭起。

恒指昨低開曾經倒升，但很快重拾跌軌，早市最多跌294點、低見26,491點回穩，之後低位徘徊，收報26,566點，跌219點或0.82%；國指跌0.71%。大市成交681億元，低於60天平均逾一成，交投疲弱。

30個行業只有一成多上升

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率30比70，跌逾3%佔下跌股份半成多；陽燭對陰燭為29比71，大市普遍向下，沽盤較為積極但壓力不大。本報數據庫追蹤的30個行業，只有一成多上升，本地零售服務、中資電力升約0.6%，各有五六成股份上升，表現已經最好。

港府推出支援旅遊業措施，本港零售股向好，莎莎（0178）、利福（1212）、周生生（0116）等逆市上升；莎莎走勢最強，惟已逼近重要阻力位，回調風險增（詳看《技術取勝》）。此外，個別業績股受捧，歐舒丹（0973）公布第二季度業績後，股價最多升兩成，回調可以看好（詳看「技術取勝」）；海螺（0914）、中國建築（3311）、中鐵建（1186）業績後股價亦做好。

至於下跌行業，大部分偏軟跌幅小於1%；軟件服務、醫藥保健跌近2%表現最差，其次食物飲品、內房、航空跌逾1%。中短線強勢的科網股均有回吐，美團（3690）連續兩日低收10天線，更值得關注。

9月中以來，美團沿住10天線向上，累積超過三成，其間無明顯調整，超買回吐壓力大；近日低位約86元或20天線約87元成短線重要支持，守穩有機會在高位整固，惟若跌穿或要下試8月延伸上升軌或50天線約80元水平。

平安好醫生（1833）7月見底後大爆發，追上甚至超越美團；該股上周創上市新高後回落，短線宜守住57元，後市將有能力繼續向上尋頂。兩大強勢科網股以外，金山軟件（3888）、閱文（0772）、眾安（6060）走出谷底屬次選。

8月底金山軟件回勇，惟向上受制於19元，調整料於17元有支持，可以炒幅度上落。閱文、眾安8月見上市新低後反撲，投機味較濃；兩者以眾安的走勢較佳，可看高一線，關鍵支持位21.5元不容有失。

騰訊或先失守312元才反彈

科網股當然不得不提龍頭的騰訊（0700），該股疲不能興，股價處於10天線、20天線及50天線下；近月的反彈更每况愈下，最近一次升至50天線已受阻回落，由於8月曾經破底，不排除短線再一次破底跌穿8月低位312元，甚至失守310元才反彈。當然，撈底難度更高，要量力而為。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕騰訊 平安好醫生 美團 科網股

上 / 下一篇新聞

新股快餐帝國飈2倍即狂瀉 無阻資金捧中手游 業界料超購逾300倍
新股快餐帝國飈2倍即狂瀉 無阻資金捧中手游 業界料超購逾300倍
內地建築商發H股 每手3782元
內地建築商發H股 每手3782元
瑞士化工巨擘研中港上市 中化保留大股東
瑞士化工巨擘研中港上市 中化保留大股東
傳證監要求簿記詳細記錄 將抽查
傳證監要求簿記詳細記錄 將抽查
中移動香港電訊 底價再奪5G頻譜 和電數碼通棄投 分析：少手機適用
中移動香港電訊 底價再奪5G頻譜 和電數碼通棄投 分析：少手機適用
騰訊領跌 恒指險守10天線
騰訊領跌 恒指險守10天線
國務院撐外貿 優化外匯管理
國務院撐外貿 優化外匯管理
IMF大降港今年經濟增長預測至0.3%
IMF大降港今年經濟增長預測至0.3%
政府再啟動設立積金易平台程序
政府再啟動設立積金易平台程序
中生製藥狠批購藥政策 明言拒打價格戰 指投資者支持
中生製藥狠批購藥政策 明言拒打價格戰 指投資者支持
藥企傳解散銷售團隊省成本
藥企傳解散銷售團隊省成本
東亞開放API 萬事達八達通等參與
東亞開放API 萬事達八達通等參與
金管局查詢銀行HONIA過渡工作
金管局查詢銀行HONIA過渡工作
中海外：對香港樓市充滿信心
中海外：對香港樓市充滿信心
波音民航部主管撤職 MAX風波以來 最高級人事變動
波音民航部主管撤職 MAX風波以來 最高級人事變動
Nike舵手帕克交棒 eBay前CEO接掌
Nike舵手帕克交棒 eBay前CEO接掌
Snap季度收入 創一年最大升幅
Snap季度收入 創一年最大升幅
張兆聰：海螺季績符預期 憧憬水泥可加價
張兆聰：海螺季績符預期 憧憬水泥可加價
劉宇亮：內地谷「夜間經濟」 看好餐飲啤酒股
劉宇亮：內地谷「夜間經濟」 看好餐飲啤酒股
梁志麟：央行仍偏鴿 歐元難再上
梁志麟：央行仍偏鴿 歐元難再上
李曉佳：小恩小惠 補不了港鐵提早收車
李曉佳：小恩小惠 補不了港鐵提早收車
技術取勝：莎莎料2.1元沽壓較大
技術取勝：莎莎料2.1元沽壓較大
IKEA終落戶澳門
IKEA終落戶澳門
周顯：對地產商的「人道屠宰」
周顯：對地產商的「人道屠宰」
湯文亮：小恩小惠 不知所謂
湯文亮：小恩小惠 不知所謂
青衣明翹匯均呎低過掃管笏新盤 折實均呎1.48萬 1房432萬入場
青衣明翹匯均呎低過掃管笏新盤 折實均呎1.48萬 1房432萬入場
恆大．珺瓏灣首輪325伙 分兩批賣 居屋客優先
恆大．珺瓏灣首輪325伙 分兩批賣 居屋客優先
紅磡「共宅」68呎月租8100元 呎租119元
紅磡「共宅」68呎月租8100元 呎租119元
黃竹坑站4期收6標書 最快日內開標
黃竹坑站4期收6標書 最快日內開標
放寬按保後一周 將軍澳破百宗成交
放寬按保後一周 將軍澳破百宗成交
舖位租賃本月跌近三成 元朗現短租舖
舖位租賃本月跌近三成 元朗現短租舖
菲地產商AyalaLand港負責人Tesha：地鐵將落成 利馬尼拉樓巿
菲地產商AyalaLand港負責人Tesha：地鐵將落成 利馬尼拉樓巿
對港府房策失望 港人到菲律賓另覓機會
對港府房策失望 港人到菲律賓另覓機會