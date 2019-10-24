Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
經濟
2019年10月24日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
新股快餐帝國飈2倍即狂瀉 無阻資金捧中手游 業界料超購逾300倍
內地建築商發H股 每手3782元
瑞士化工巨擘研中港上市 中化保留大股東
傳證監要求簿記詳細記錄 將抽查
中移動香港電訊 底價再奪5G頻譜 和電數碼通棄投 分析：少手機適用
騰訊領跌 恒指險守10天線
國務院撐外貿 優化外匯管理
IMF大降港今年經濟增長預測至0.3%
政府再啟動設立積金易平台程序
中生製藥狠批購藥政策 明言拒打價格戰 指投資者支持
藥企傳解散銷售團隊省成本
東亞開放API 萬事達八達通等參與
金管局查詢銀行HONIA過渡工作
中海外：對香港樓市充滿信心
波音民航部主管撤職 MAX風波以來 最高級人事變動
Nike舵手帕克交棒 eBay前CEO接掌
Snap季度收入 創一年最大升幅
張兆聰：海螺季績符預期 憧憬水泥可加價
劉宇亮：內地谷「夜間經濟」 看好餐飲啤酒股
梁志麟：央行仍偏鴿 歐元難再上
李曉佳：小恩小惠 補不了港鐵提早收車
技術取勝：莎莎料2.1元沽壓較大
IKEA終落戶澳門
劉思明：科網股參差 寧買當頭起
周顯：對地產商的「人道屠宰」
湯文亮：小恩小惠 不知所謂
青衣明翹匯均呎低過掃管笏新盤 折實均呎1.48萬 1房432萬入場
恆大．珺瓏灣首輪325伙 分兩批賣 居屋客優先
紅磡「共宅」68呎月租8100元 呎租119元
黃竹坑站4期收6標書 最快日內開標
放寬按保後一周 將軍澳破百宗成交
舖位租賃本月跌近三成 元朗現短租舖
菲地產商AyalaLand港負責人Tesha：地鐵將落成 利馬尼拉樓巿
對港府房策失望 港人到菲律賓另覓機會
下一篇
上一篇
技術取勝：莎莎料2.1元沽壓較大
prev
next
【明報專訊】歐舒丹料17元有支持（圖）
中國建築8.3元有阻力（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
上 / 下一篇新聞
新股快餐帝國飈2倍即狂瀉 無阻資金捧中手游 業界料超購逾300倍
內地建築商發H股 每手3782元
瑞士化工巨擘研中港上市 中化保留大股東
傳證監要求簿記詳細記錄 將抽查
中移動香港電訊 底價再奪5G頻譜 和電數碼通棄投 分析：少手機適用
騰訊領跌 恒指險守10天線
國務院撐外貿 優化外匯管理
IMF大降港今年經濟增長預測至0.3%
政府再啟動設立積金易平台程序
中生製藥狠批購藥政策 明言拒打價格戰 指投資者支持
藥企傳解散銷售團隊省成本
東亞開放API 萬事達八達通等參與
金管局查詢銀行HONIA過渡工作
中海外：對香港樓市充滿信心
波音民航部主管撤職 MAX風波以來 最高級人事變動
Nike舵手帕克交棒 eBay前CEO接掌
Snap季度收入 創一年最大升幅
張兆聰：海螺季績符預期 憧憬水泥可加價
劉宇亮：內地谷「夜間經濟」 看好餐飲啤酒股
梁志麟：央行仍偏鴿 歐元難再上
李曉佳：小恩小惠 補不了港鐵提早收車
技術取勝：莎莎料2.1元沽壓較大
IKEA終落戶澳門
劉思明：科網股參差 寧買當頭起
周顯：對地產商的「人道屠宰」
湯文亮：小恩小惠 不知所謂
青衣明翹匯均呎低過掃管笏新盤 折實均呎1.48萬 1房432萬入場
恆大．珺瓏灣首輪325伙 分兩批賣 居屋客優先
紅磡「共宅」68呎月租8100元 呎租119元
黃竹坑站4期收6標書 最快日內開標
放寬按保後一周 將軍澳破百宗成交
舖位租賃本月跌近三成 元朗現短租舖
菲地產商AyalaLand港負責人Tesha：地鐵將落成 利馬尼拉樓巿
對港府房策失望 港人到菲律賓另覓機會
新股快餐帝國飈2倍即狂瀉 無阻資金捧中手游 業界料超購逾300倍
內地建築商發H股 每手3782元
瑞士化工巨擘研中港上市 中化保留大股東
傳證監要求簿記詳細記錄 將抽查
中移動香港電訊 底價再奪5G頻譜 和電數碼通棄投 分析：少手機適用
騰訊領跌 恒指險守10天線
國務院撐外貿 優化外匯管理
IMF大降港今年經濟增長預測至0.3%
政府再啟動設立積金易平台程序
中生製藥狠批購藥政策 明言拒打價格戰 指投資者支持
藥企傳解散銷售團隊省成本
東亞開放API 萬事達八達通等參與
金管局查詢銀行HONIA過渡工作
中海外：對香港樓市充滿信心
波音民航部主管撤職 MAX風波以來 最高級人事變動
Nike舵手帕克交棒 eBay前CEO接掌
Snap季度收入 創一年最大升幅
張兆聰：海螺季績符預期 憧憬水泥可加價
劉宇亮：內地谷「夜間經濟」 看好餐飲啤酒股
梁志麟：央行仍偏鴿 歐元難再上
李曉佳：小恩小惠 補不了港鐵提早收車
IKEA終落戶澳門
劉思明：科網股參差 寧買當頭起
周顯：對地產商的「人道屠宰」
湯文亮：小恩小惠 不知所謂
青衣明翹匯均呎低過掃管笏新盤 折實均呎1.48萬 1房432萬入場
恆大．珺瓏灣首輪325伙 分兩批賣 居屋客優先
紅磡「共宅」68呎月租8100元 呎租119元
黃竹坑站4期收6標書 最快日內開標
放寬按保後一周 將軍澳破百宗成交
舖位租賃本月跌近三成 元朗現短租舖
菲地產商AyalaLand港負責人Tesha：地鐵將落成 利馬尼拉樓巿
對港府房策失望 港人到菲律賓另覓機會
prev
next