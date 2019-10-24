梁志麟：央行仍偏鴿 歐元難再上

英國很大機會未能於月底前順利脫歐，但至少出現硬脫歐的可能性不大，料英鎊出現急跌的機會不大。英鎊短線繼續受消息主導，料匯價於1.28附近整固。美元兌瑞郎未能突破月初高位1.0030後回落，但預期於0.98附近有支持。

美國今日公布10月份採購經理指數初值，由於美股仍於高位徘徊，估計指數可守在50之上。美匯指數近日已累積一定跌幅，料短線於97附近有支持，市場將等待下周四凌晨的聯儲局議息。

美元兌日圓短線107.80至109.30上落

商品貨幣方面，早前澳洲儲備銀行行長洛威表示推出負利率的可能性不大，加上環球投資氣氛喘定及美元回落，支持澳元由低位反彈，但技術上要收高於9月高位0.6890才可確定低位已見。紐元同樣受惠於美元回落，但要收高於0.6450才可確定低位已見。

加拿大央行下周三公布議息結果，觀乎就業及通脹數據平穩，預期當局維持利率不變，並重申會留意貿易戰的影響。雖然美元兌加元曾跌穿9月低位1.3130，但始終油價缺乏方向下，料匯價跌穿1.30可能性不大。

投資氣氛略改善令日圓回落，料美元兌日圓短線於107.80至109.30上落。匯價能否進一步向上，將取決於中美貿易談判能否取得進展並帶動環球投資氣氛。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]