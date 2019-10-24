劉宇亮：內地谷「夜間經濟」 看好餐飲啤酒股

【明報專訊】內地致力谷內需穩經濟，2019年上半年，中國服務消費佔居民最終消費支出的比重為49.4% ，與發達國家服務消費佔比約60%左右仍然有進步空間。中央近年推動「夜間經濟」，有望為消費帶來一大新增長點。「夜間經濟」通常是指由晚上6時至翌日早上6時的各類型經濟文化活動，包括餐飲、旅遊、學習、休閒及娛樂等。以英國為例，夜間經濟佔全國GDP達6%，創造全國約12.5%職位。
中國國務院在8月尾表示，提出20條提振消費信心措施，提出要改造商業步行街、發展夜間商業和市場、鼓勵商圈等延長營業時間，開設深夜食堂等，提高夜間消費便利度和活躍度。在剛過去的十一黃金周前6天，中國銀聯資料顯示，餐飲類消費金額同比增長40.3%，而夜間經濟發展方面十一假期前6天，夜間10點至清晨6點的餐飲消費金額同比增長了54.9%，高於餐飲平均40.3%的增幅。可見內地推行「夜間經濟」，最能受惠的會是餐飲業，增長動力強勁，中長線可繼續睇好海底撈（6862）、美團（3690）及呷哺呷哺（0520）。
百威潤啤青啤趁回吐吼位吸
北京統計局發布市內夜間消費調查報告顯示，最受消費者青睞的夜間消費活動是美食餐飲，佔比達到73.2%，而根據京都數據研究院發布的市場調查顯示，啤酒及速食成為晚上6時後下單排名前5名的商品。內地啤酒三寶百威亞太（1876）、華潤啤酒（0291）、青島啤酒（0168）趁回吐可吼位吸納。