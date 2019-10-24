Snap季度收入 創一年最大升幅

上季收入按年急增五成至4.46億美元，是逾一年來最大升幅。不過投資者擔心Snap的增長可能曇花一現，尤其是它面對Instagram、抖音（TikTok）等軟件的激烈競爭，其股價在周二盤後交易跌5%，昨早段大跌5.8%。

市場憂競爭加劇 昨早段挫近6%

Snap由第二季起，受惠於更新的Android版設計，以及新的濾鏡功能，用戶大幅增長。Snap次季已錄得1300萬的破紀錄DAU季度增長，惟外界憂慮其增長步伐無以為繼。過去一個月，Snap股價下跌17%。在周二公布業績前，Snap的沽空率達17%，遠高於其他主要社交媒體。不過Snap仍訂定積極的目標，計劃以經調整的EBITDA（息稅、折舊及攤銷前盈利）計算，在年底前實現收支平衡，甚至錄得盈利。

燒錢不斷 現金淨流出8400萬美元

Snap預計，第四季用戶按季增長有所放緩。投資者關注到Snap要多久才能把用戶基礎，轉化為可持續的業務。Snap第三季仍在燒錢，現金淨流出8400萬美元。FactSet數據顯示，來自每名用戶的平均收入增長，為至少兩年來最低。

Snap仍依靠其影片平台Discover和擴增實境（AR）技術來吸引用戶。該公司希望最近的自助廣告升級，可吸引新的廣告客戶投放廣告。不過廣告商暫時對Snap興趣有限。市場研究機構eMarketer估計，Snap今年在美國數碼廣告市場的份額將只有0.7%。

（華爾街日報）

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