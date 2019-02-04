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Nike舵手帕克交棒 eBay前CEO接掌

【明報專訊】為Nike效力40年，自2006年起擔任行政總裁的帕克（Mark Parker）將於明年1月卸任CEO，並由eBay前行政總裁多納霍（John Donahoe）接任。帕克在卸任後將擔任Nike的執行董事長，與多納霍完成交接後退休。由鞋履設計師出身的帕克，把Nike舵手之位交給電商界老手，突顯該公司的策略改變。Nike早段股價挫2.5%。截至周二，帕克掌舵Nike的13年間，Nike股價升值8.5倍。

在任13年 股價累升8.5倍

64歲的帕克長期參與產品設計，在13年前接掌了由聯合創始人奈特（Phil Knight）建立的Nike品牌。即將擔任CEO的多納霍現年59歲，是Nike現任董事會成員。交棒之際，Nike的運動鞋及服裝業務蒸蒸日上，上季淨利按年增27.3%至14億美元。但Nike仍要面對一系列公關危機，包括Nike在俄勒岡州總部的培訓小組總教練薩拉薩爾（Alberto Salazar）涉嫌違反興奮劑規定，以及該公司被指歧視女性的企業文化。

帕克去年因企業文化問題而道歉，承認沒有認真處理職場問題的投訴。事件觸發多名高層離任，當中包括帕克的重臣。帕克當時表示，作為管理層人事調整的一部分，他打算擔任Nike行政總裁及董事長至2020年以後。不過帕克向員工發出的最新備忘錄稱，想找到繼任人選，以便自己退休前可與其工作，「我要清楚表明，我不會去任何地方。我沒有病，事無不可對人言」。

近期捲入興奮劑醜聞

Nike近期捲入了興奮劑醜聞。《華爾街日報》本月報道，Nike支持的跑步教練薩拉薩爾多次向帕克介紹其使用的睾丸激素藥膏的試驗情况。

帕克在最初的備忘錄對薩拉薩爾表示支持，但其後叫停了由薩拉薩爾執教的俄勒岡計劃。Nike發言人稱，數月前已開始尋找新任行政總裁，事件與俄勒岡項目無關。接任的多納霍沒有運動產品背景，卻是雲計算公司ServiceNow前行政總裁，也是PayPal前董事長。

（綜合報道）

[國際金融]

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