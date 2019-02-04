波音民航部主管撤職 MAX風波以來 最高級人事變動

分析認為，企業業績對大市影響未必太大，因為市場寄望環球央行實施寬鬆政策，聯儲局亦正注入流動性。此外，政界對fb牽頭創立的加密貨幣Libra的戒心，拖累比特幣價格，昨晚跌9%至7450美元左右，為5月以來低位；萊特幣（Litecoin）和以太幣（Ether）也跌約一成。

波音第三季利潤跌逾50% 遜預期

深陷737 MAX空難危機的波音，第三季利潤下跌逾50%至11.7億美元，遜於分析師預期。不過波音上季收入僅下滑兩成至199.8億美元，未如預期般惡劣。這主要由於強大的國防及宇航業務，緩和了民航業務的收入倒退。波音對旗下最暢銷的737 MAX客機何時復飛保持樂觀的預期，估計MAX可望在今年第四季獲監管機構批准復飛，惟美國業界不期望MAX在今年內復飛。儘管一些投資者預期波音進一步削減MAX的產量，但波音仍保持每月42架的生產速度。波音更表示，預計到明年年底，將逐步提升MAX的產量至每月57架。瑞信的分析指出，MAX沒有更多負面消息，已緩解市場人士的憂慮情緒。

商用機交付量 由190架跌至62架

波音上季商用飛機部門交付62架客機，較去年同期的190架大幅減少。第三季該部門的收入按年跌41%至82.5億美元，虧損4000萬美元，去年同期錄得20.3億美元的營業利潤。波音的國防和宇航業務上季收入按年增長2%至70億美元。此外，波音的服務業務持續增長，收入按年增14%至47億美元。

波音在公布業績前有高層變動，民航部門負責人麥卡利斯特（Kevin McAllister）被即時撤職，改由波音的服務部門主管迪爾（Stan Deal）接替其職務。這是自3月MAX發生第二次墜機空難以來，波音首次的高層人事變動。這次墜機導致其最暢銷的MAX全球停飛，為波音帶來數以十億美元損失。

就在波音宣布高層變動前幾天，波音向美國聯邦航空管理局（FAA） 披露一批內部通訊紀錄，顯示波音的試飛員早在2016年在737 MAX客機模擬器進行測試時，便發現防止失速系統MCAS存在問題。FAA批評波音誤導，導致當局未完全理解系統的情况下批准MAX飛行，引發波音高層換人的呼聲。波音行政總裁米倫伯格（Dennis Muilenburg）本月初被撤銷了董事長職務，下周將面臨國會議員質詢。

（綜合報道）

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