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東亞開放API 萬事達八達通等參與

【明報專訊】東亞銀行（0023）宣布開放應用程式介面（API）的主要合作服務機構（見表），當中包括以獎分直接繳付Mastercard簽帳，及購買藍十字旅遊保險和香港格價網產品、實行即時申請八達通增值服務等，新功能與服務將陸續於11月開始推出，料年底前會完成首階段合作。

銀行開放API，即是允許第三方機構連接銀行內部系統，本地銀行已於今年初按金管局開放API要求展開相關工作。東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，銀行開放API有助擴大客戶群網絡，加強產品與服務多元化，近兩年手機銀行客戶平均按年增長四成，當中數碼客戶更佔整體客戶一半，而超過八成的財務交易均透過自動化服務渠道進行，反映銀行數碼轉型的成效。

銀行平台可完成增值申請

八達通行政總裁張耀堂強調，跨平台、跨企業的合作將是未來的發展模式。他指出，客戶可透過銀行平台申請八達通增值服務，並即時完成登記手續，從而簡化客戶增值流程，包括加快服務申請或激活時間，用戶同時能以東亞信用卡獎分即時為八達通增值。

經絡按揭公司亦為合作伙伴之一，經絡集團營運總監張顥曦表示，客戶透過經絡平台申請東亞銀行的樓宇按揭計劃，申請人於一個工作天內便可獲初步按揭批核通知，期望今年內可把服務延伸至信用卡及個人貸款，及明年首季能推出即時批核按揭服務，縮短客戶等待時間。

相關字詞﹕東亞銀行 藍十字 金融科技 經絡按揭 八達通 開放api

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