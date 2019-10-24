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中生製藥狠批購藥政策 明言拒打價格戰 指投資者支持

【明報專訊】內地為壓抑藥價過高，去年底及今年9月先後兩次採取價低者得的「帶量採購」措施，令藥企需要以減價換取銷量。兩次均有藥物中標的內地主要藥企中生製藥（1177）副總裁謝炘早前接受彭博專訪表示，藥物降價會壓縮企業利潤，難以支撐未來的新藥研發，最終令內地醫藥產業難再出現大公司，使行業難以持續發展。

明報記者 陳子凌

中生製藥昨日先升後跌，收報10.8元，跌2.17%。中生製藥主要兩種藥物恩替卡韋及替諾福韋，於去年12月首次試行範圍只限11個城市的帶量採購中標，但降價幅度分別高達90%及65%，兩款產品原本佔公司總收入約25%，因此結果公布當日，公司股價大插近16%；上月進行的全國性帶量採購，這兩款藥物落選，另外5種藥物中標，雖然這5種藥品佔公司收入約24%，但只有兩款的降價幅度達到90%及61%，另有兩款基本沒降價，受價格影響衝擊有限，令其當日股價先跌再倒升，由低位反彈幅度近10%。自公布投標結果至今，該股累升9%。

併價格負面影響太大

謝炘認為，只併低價帶來的負面影響太大，降價帶來銷量的上升不完全能抵消對利潤的負面影響，而第一次帶量採購，公司要配合國家；第二次就要考慮行業未來，因此決定以一個公司能接受的價格去競投，能中就中，而不打算打價格戰。「沒必要併價格，不如保證質量，有利潤率來支撐研發」。

失全國醫院七成市場

謝炘表示，公司決定不打價格戰，投資者給予支持，希望公司從長遠利益考慮，不要只考慮短期。他稱，從現時股價比去年首次帶量採購時還高，反映機構投資者認為公司決定正確。雖然今次恩替卡韋落選，令中生製藥失去全國醫院的七成市場，只能在餘下三成醫院市場及零售市場中競爭，但今次恩替卡韋的中標價格每片0.2元（人民幣‧下同），比上次中標價再降近70%，以原本每片6.72元價格計，降幅高達97%，已難言有多少利潤。

雖然憂慮帶量採購會對行業發展帶來不利，但謝炘相信中央對低價惡性競爭會有考量，下次可能會調節機制。

另外，中生製藥昨晚宣布，委任現年24歲的謝承潤為執行董事。他是集團首席執行長謝炳及執董兼副主席鄭翔玲的兒子，亦是集團主席謝其潤的胞弟，周二晚集團才剛公布，謝炳及鄭翔玲總值約300億元股份轉贈予謝承潤，令其以21.45%持股一躍成為公司最大股東。

相關字詞﹕醫療改革 醫藥股 謝承潤 以價換量 價格戰 中生製藥 帶量採購

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