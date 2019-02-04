IMF大降港今年經濟增長預測至0.3%

IMF預期，亞洲經濟今明兩年的增長為5%和5.1%，分別比4月的預測降0.4和0.3個百分點。受不確定的貿易措施和政策環境，令商品貿易和投資增長明顯放緩，拖累製造業等經濟活動。經濟面對貿易戰、主要貿易伙伴增長弱於預期、英國無序脫歐等外部風險，內部風險亦有中國增長放緩急過預期、日韓關係惡化等地緣風險加劇。

降幅為亞太區內最多

IMF認為，政府應利用現有的財政和貨幣政策空間，在必要時穩定國內需求，惟應確保放寬時不會導致金融穩定風險進一步累積，亦應推進結構性改革，包括進一步推進貿易自由化。

料中國明年放緩至5.8%

此外，IMF預期中國明年經濟增長將跌穿6%至5.8%，今年預測為6.1%，分別比4月的預期降0.3和0.2個百分點。增長逐步放緩，反映了正在進行的經濟結構調整，以及5月以來中美貿易戰升級，不過貿易戰影響可被刺激政策抵消部分影響。