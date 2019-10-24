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國務院撐外貿 優化外匯管理

【明報專訊】國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，部署進一步做好穩外貿工作，推動進出口穩中提質；確定優化外匯管理措施，促進跨境貿易投資便利化。

會議指出，要做好穩外貿工作，完善出口退稅、貿易融資、信用保險等政策，推動構建高標準自貿區網絡，提高貿易便利化水平，增設跨境電商綜合試驗區，加大農產品、消費品和設備、零部件等進口。

為做好外貿外資工作，會議亦確定改善外匯管理、促進跨境貿易投資便利化12條措施，主要包括簡化小微跨境電商辦理有關資金收付手續、允許非投資性外商投資企業以資本金開展境內股權投資、取消資本項目外匯賬戶開戶數量限制，便利部分資本項目外匯資金的結匯使用，以及展開銀行不良債權和貿易融資等項目的跨境轉讓試點。

傳中證監放寬股東減持規定

另外，內地傳媒日前報道，中證監正在修訂放寬股東減持的規則，已有相關方案，不過報道未有具體條文。《財新》指，中證監在2017年推出「史上最嚴」的減持規則，限制集中競價、協議轉讓等傳統減持方式，間接造成之後的股權質押風波。不過近年各種減持策略出現，市場亦有集中解禁減持壓力，因此有修改放寬的需要，不過市場對具體修訂方向仍有分歧。

放寬減持的消息影響A股下跌，昨日A股早市向下，收市前跌幅擴大，上證指數收報2941點，跌0.43%，深成指數收報9567點，跌0.77%，創業板指數報1650點，跌0.99%，兩市成交仍然淡靜，合共3683億元人民幣。

相關字詞﹕a股 減持 中證監 外匯管制 李克強 國務院

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