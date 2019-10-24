騰訊領跌 恒指險守10天線

分析：騰訊股價已反映負面因素

昨日NBA新球季開鑼，並舉行了兩場揭幕戰，央視繼續暫停轉播，但騰訊離奇地沒有轉播首場賽事，僅轉播第二場，另外《證券時報》昨日重提，《未成年人保護法》將提請全國人大常委會會議審議，預計將加強未成年人網癮防治的工作，騰訊的政策風險陰霾不散，股價繼續腳軟，昨跌2.32%，收報320元，沽空金額約8.76億元，佔成交金額約13.73%。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，無論是NBA直播風波及手遊監管收緊均早已反映到股價上，但近日騰訊未見再有利好或利淡因素，股價欠缺方向。他表示，有興趣的投資者可考慮吸納騰訊股份，騰訊將在11月中公布季績，屆時有望炒起股價。

昨日港府再推出紓困措施，為旅行社接待的出、入境旅客提供100元及120元的資助。旅行社相關股急升，東瀛遊（6882）一度升逾9%，收市升3.8%；縱橫遊（8069）大升17.6%。主要受惠自由行的莎莎（0178）升3.1%。周二有傳政府資助港人買機票，令國泰（0293）上升，但最後沒推出此政策，國泰昨日跌1.98%，收報9.88元。