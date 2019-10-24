經濟
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騰訊領跌 恒指險守10天線

【明報專訊】隔晚美股受壓，港股全日表現偏軟，午前曾一度跌294點，低見26,491點，跌穿10天線所在的26,535點；午後窄幅上落，收市報26,566點，跌219點或0.82%，守住10天線，成交金額681億元，較昨日減少9.4%；國指跌75點或0.71%，報10451點。政策風險再度困擾騰訊，騰訊（0700）昨跌2.32%，拖低恒指59點，成為跌市元兇。截至晚上10時45分，港股夜期報26575點，高水8點。本月初恒指曾現輕微反彈浪，日前更挑戰27,000點，但無功而回，恒指今年4月高位為30,280點，以黃金比率0.382倍計，阻力位為27,000點左右，亦是100天線所在（見圖），港股仍受制上落格局。

分析：騰訊股價已反映負面因素

昨日NBA新球季開鑼，並舉行了兩場揭幕戰，央視繼續暫停轉播，但騰訊離奇地沒有轉播首場賽事，僅轉播第二場，另外《證券時報》昨日重提，《未成年人保護法》將提請全國人大常委會會議審議，預計將加強未成年人網癮防治的工作，騰訊的政策風險陰霾不散，股價繼續腳軟，昨跌2.32%，收報320元，沽空金額約8.76億元，佔成交金額約13.73%。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，無論是NBA直播風波及手遊監管收緊均早已反映到股價上，但近日騰訊未見再有利好或利淡因素，股價欠缺方向。他表示，有興趣的投資者可考慮吸納騰訊股份，騰訊將在11月中公布季績，屆時有望炒起股價。

昨日港府再推出紓困措施，為旅行社接待的出、入境旅客提供100元及120元的資助。旅行社相關股急升，東瀛遊（6882）一度升逾9%，收市升3.8%；縱橫遊（8069）大升17.6%。主要受惠自由行的莎莎（0178）升3.1%。周二有傳政府資助港人買機票，令國泰（0293）上升，但最後沒推出此政策，國泰昨日跌1.98%，收報9.88元。

相關字詞﹕阮子曦 遊戲 未成年人 萬洲 植耀輝 中美貿易談判 恒指 騰訊

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