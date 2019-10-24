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中移動香港電訊 底價再奪5G頻譜 和電數碼通棄投 分析：少手機適用

【明報專訊】通訊事務管理局辦公室（下稱通訊辦）昨日公布，兩間流動網絡營辦商成功投得4.9吉赫頻帶內共80兆赫的頻譜，中國移動（香港）及香港電訊（6823）各佔一半，兩者出價均為1.2億元。頻譜指配將於今年12月生效，有效期為15年。連同上周一（14日）投得的3.5吉赫頻譜，中移動所佔的頻率範圍最多，而數碼通（0315）及和電香港（0215）則未有參與今次競投。分析人士指，今次拍賣的4.9吉赫頻譜只有少數的內地及日本手機能夠支援，亦不是每個基站都能夠配合，對電訊商發展5G來說，更多只是分流作用。

明報記者 葉子晴

通訊辦今年7月公布拍賣詳情曾提到，政府已就使用4.9吉赫的頻譜定下拍賣底價為每兆赫300萬元。就昨日公布出價計算，意味今次所拍賣頻譜是以底價投得。另一方面，早前分別奪得3.5吉赫頻帶50兆赫的數碼通及40兆赫的和電香港，在9月中曾經有申請此次競投，不過後來於10月中撤回申請。

和電：今輪頻譜系統未成熟

本報先後向兩間電訊商查詢，和電香港指，不參與競投是因4.9吉赫頻譜頻率較高，現階段生態系統未足夠成熟，頻段供應亦不足，經評估成本效益後不加入此輪投標；而數碼通指不參與競投是因此頻譜屬高頻段，不足以提供大範圍覆蓋，而其生態環境亦相對不成熟。

方保僑：只有分流作用

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，此次拍賣的高頻段頻譜目前只有少數的內地及日本手機能夠支援，亦不是每個基站能夠配合，而據其了解，與之前3.5吉赫頻帶頻譜不能夠一起用，更多只是分流作用。他續指，不同電訊商的考慮不同，某些電訊商可能覺得獲得3.5吉赫的「黃金頻段」已經足夠，又強調，獲取愈多的頻帶未必一定會令網速變快，但肯定的是容量會較大。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦則認為，以底價獲得頻譜降低電訊商建網的成本，利好股價，惟升幅不會太高。

券商：股價利好有限

成功投得頻帶的香港電訊指，頻譜有重要的策略意義，可提升服務的整體速度及容量，同時允許公司能夠在香港南及新界東兩個人口稠密的限制區作部署，增強網絡覆蓋，因為這兩個地區的地面衛星站可能會對3.5吉赫頻帶造成干擾；中移動則表示，非常高興成功投得頻譜，將善用各頻譜建設5G網絡，為客戶帶來更完善的體驗。

相關字詞﹕中國移動香港 數碼通 和電香港 5g頻譜 香港電訊

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