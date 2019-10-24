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傳證監要求簿記詳細記錄 將抽查

【明報專訊】日前證監會提到，將加強對包銷商監管，檢視新股配售的簿記建檔（book building）過程，但當時未有提及明確方針。昨日有本地報章報道，證監會或要求投行在簿記建檔中，詳細記錄配售定單情况，以供證監有需要時進行查閱。另外，消息指有關要求亦會列入持牌人《操守準則》，若未能妥善記錄，有關人士或會面臨紀律處分。

證監會副行政總裁梁鳳儀近日於一個論壇上首提出有包銷商「報大數」情况，或將進行相關監管。本地報章引述參與論壇的專業人士指出，證監考慮加入相關條款，要求簿記建檔負責人對訂單進行詳細記錄，包括投資者身分、落單時間、數量及出價等資料。

港交所前高層涉貪 證監或補救

該報續指，梁鳳儀當時表示，現時簿記建檔並無標準做法，因此希望制定一個公開公平的方法。

另外，早前有港交所（0388）前高層牽涉受賄風波，懷疑於最少30宗上市申請中收取利益，幫助新股審批。財經事務及庫務局長劉怡翔昨日回答立法會議員提問時，未有正面回應案件中涉及的上市公司將如何處理，僅表示證監會根據情况適當處理，或採取補救措施。他並強調，證監具法定權力，可在符合法定條件的情况下進行行動，包括指示交易所對有關公司停牌，或反對公司上市。

相關字詞﹕新股上市 投行 簿記建檔 梁鳳儀 上市部 港交所 證監會

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