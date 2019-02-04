新股快餐帝國飈2倍即狂瀉 無阻資金捧中手游 業界料超購逾300倍

明報記者 馬迪帆、李哲毅

主要經營「士林台灣小吃」的新加坡公司快餐帝國規模細小，總計集資僅1.3億元，招股價為0.65元，昨日開市即報1.19元，升幅達83%。至上午約10點半，該股已高見1.87元，掛牌後一小時內飈升約1.9倍。以每手4000股計，每手帳面最多賺4880元。該股其後小幅回吐並再攀升至1.76元，但隨即開始長達近半小時的暴瀉。午休前報0.61元，較高位狂跌67%，較招股價亦倒跌6%。該股全日收報0.61元，每手帳面蝕160元。

22手高位買入 即日蝕11萬

據彭博數據，有11宗交易在全日高位1.87元成交，涉及22手，即8.8萬股，當中超過一半為主動買盤。以昨日收市價計，這批股份合共帳面蝕11萬元。

連同快餐帝國，由9月底起上市的20隻新股中，截至昨日一半都已跌穿招股價（見表），部分未有「潛水」的半新股如魯大師（3601）、鑫苑服務（1895），升幅亦見縮窄。將於今日掛牌的兩隻新股暗盤表現各異，吉林省供熱提供商春城熱力（1853）暗盤跌2%，報2.3元。內地駕駛服務提供商向中國際（1871）升14.9%，報1.47元。

兩新股暗盤價 榮辱互見

然而快餐帝國的驚嚇表現無阻投資者熱捧另一隻新股中手游科技（0302），該股將於今日截止招股，另ESR Cayman（1821）及JS環球生活（1691）則是今天截孖展。中手游昨日孖展反應熱烈，綜合5家本地券商，至少借出236.02億元孖展，以公開發售集資額最高1.3億元計，超額認購近180倍。ESR孖展額約6250萬元，為公開發售額約一成，而JS環球生活孖展額則已超購1.33倍。

信誠證券聯席董事張智威則認為，部分投資者昨早是沽出快餐帝國，套現入飛抽中手游，才造成快餐帝國沽壓。他又表示看好中手游，因其加上銀行孖展，料有望超購逾300倍，加上引入明星投者資，因此可「看高一線」。耀才證券行政總裁許繹彬表示，炒新股多數只炒暗盤及上市首日，因此要做好心理調整，留意波幅上落而沽貨。