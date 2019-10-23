富達國際George Efstathopoulos：內地基本面穩 A股看俏

George Efstathopoulos預計，中美貿易紛爭會持續一段時間，但相信雙方中長期仍可以合作，例如隨着中國成最大石油消費國，美國產油量漸增加意味在能源上或有合作空間，還有較大爭議點如知識產權上，中方已增加科技研發開支上的投入等，都顯示整體改革正在緩慢進行，只是美國會期望中方速度加快，但整體都朝正面方向發展。

中美能源上可合作

George認為，貿戰對美方的壓力點（Pressure Point）為明年大選，中方則是就業市場，其政治系統核心便是在於就業率，一旦情况惡化將有重大影響，而面對製造業疲弱和經濟放緩下，近期失業率稍為上升，這兩大壓力點將左右談判進程。惟他認為中國經濟放緩，與早年去槓桿政策有關，特別令中小企「缺水」融資壓力大，但指中方正在改善如人行曾降準應對，相對受貿易戰影響相對較小。

對於美國經濟衰退的風險，他認為有關風險的確升溫，但孳息曲線倒掛不能反映衰退發生時間和長度，反而是衰退前數月，股市回報往往不差。他指單純孳息曲線倒掛不會導致衰退，關鍵要搭配就業市場一起看，而目前美國就業數據仍然強勁。還有一點是，現在美國30年期按息處於3年低位利好樓市，一般市况好轉，在衰退時較少會發生。

孳息倒掛不一定衰退 關鍵看就業

不過，始終在經濟晚周期環境下，他指投資組合會於全球多元化佈局，增長型資產中看好新興市場本地貨幣計價債劵，其息率正面受央行放水支持，而且料美元將會隨息口下調走弱，也利好本地貨幣表現。作防守型部署時則看好中國國債，預料內地經濟放緩而非硬着陸，又指一般在經濟放慢和息率不錯時候，便是投資國債的時候，並眼見開始有不少海外資金流入。他又指，中國國債表現與全球資產關連度減弱，如去年首季美國國債大跌，內地國債為少數仍錄升幅的資產。

除了中國國債，他亦看好美國高質素投資級別債，還有英國國債，以提高組合防守性。他解釋，隨英國脫歐因素尚未完全反映在市場上，料當地為目前發達國家中最接近衰退的經濟體，本身又錄雙赤字，英倫銀行有可能開始轉為寬鬆貨幣政策刺激經濟，加上歐洲央行亦有可能進一步減息，故料英國國債孳息會再下跌。

歐洲銀行股債皆可看好

在債券以外，他稱整體投資組合在1月已經增持A股，指去年底貿易戰影響市場情緒，導致股市大幅調整，但企業基本面如股本回報率和盈利增長等實則理想。而隨着內地將有刺激經濟措施推出，盈利增長續佳和估值吸引，還有MSCI新興市場指數納入A股帶動；加上海外投資者早前過分低配中國市場，資金現正在流入。同時隨人行改革貸款市場報價利率（LPR）機制，有望令企業融資成本回落，違約率稍為上升後已回穩等，並考慮到內地消費為這年代重要投資主題之一，故仍然看好A股。

美元美息跌 黃金起平衡作用

為了增加組合防守力，他近期有增配了另類投資，皆因債券不再與10年前一樣 ，與大市的相關度較低，而單純現金也不能發揮此作用。另隨美元回落和息口下跌，黃金也理應可起平衡投資組合的用途。他又偏好歐洲銀行股票和債券，前者估值便宜，有對冲通脹功能；歐洲銀行債則較高息，本身資產負債表強，亦受歐洲央行「放水」支持。

王俊騏 明報記者

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