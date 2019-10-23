恒地元朗米埔項目「縮則」增1倍洋房

城規會文件顯示，上述項目地盤40.58萬方呎，恒地計劃以地積比率0.2倍發展，興建65幢2層高洋房，總樓面81160方呎，即每幢洋房平均面積約1249方呎，較2015年獲批興建32幢2層高洋房、平均面積約2,533方呎，面積縮減51%；項目另設4058方呎非住用樓面。申請人表示，優化方案是配合政府對增加興建單位數目，以應對社會需求的房屋政策的目標。

另由資深投資者「物流張」張順宜持有的中環中心B1層單邊車位，新近以760萬元易手，撇除收購項目，成交價創全港車位新高紀錄。對上一宗車位高價成交，為中環中心地庫車位於今年8月以635萬元，即新成交較舊紀錄貴125萬元或20%。張順宜表示，該車位原以800萬元放售，是次減價40萬元或5%後易手，新買家中環中心的業主，購入車位作自用。

中環中心車位760萬破紀錄

此外，SAGE智銳物業旗下位於屯門99COMMONS，合共338個工作坊，建築面積447至3203方呎，預計年底至明年初開售，定價將參考同區相關物業。SAGE智銳物業董事顧曉楠指，項目部分樓層將作出租用途，並於短期內進行預租。