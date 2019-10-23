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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：山不即我我即山

【明報專訊】在我初出道的時候，有一個穆斯林長輩，當時仍然叫回教徙，同我講做生意之道。佢話，如果對方不能滿足自己的條件，就必須易地而處，從對方的角度再考慮，甚至答應對方要求，造成生意的機會會大一些，這亦是伊斯蘭教義裏的「山不即我我即山」。老實說，當時我根本不明白對方說什麼，但我將「山不即我我即山」這句話放在心裏。

易地而處 退一步海闊天空

多年後，我們與新加坡政府有一項交易，但講來講去始終有一些細節傾唔掂，中介又不能安排與新加坡政府官員面對面傾談，生意談判成膠着狀態，於是我去新加坡與政府官員直接洽談。對方是一名穆斯林，問我點解要到新加坡，其實一切可以經中介傾妥，我話生意其實差不多傾掂，但中間尚有一些細節，我知道新加坡政府唔會答應，不如我代表公司到新加坡答應新加坡政府提出的要求條件，山不即我我即山，於是水到渠成。

社運在香港搞了4個多月，似乎還未有遏止迹象，上星期日警方在處理示威活動時，水炮車誤射尖沙嘴一座具代表性的清真寺，將清真寺染成藍色。老實說，這件事非同小可，隨時可以引致國際宗教衝突，林鄭亦唔理咁多，知道宗教這座大山郁不得，於是立刻與警隊一哥登門道歉，叫做及時化解今次危機，香港實在經不起宗教衝突。

倘變一國一制 隨時「三輸」

社運人士提出的「五大訴求，缺一不可」，相信連他們自己也知道政府是沒有可能答允的，現在正式撤回《逃犯條例》修訂，已經算是達到目的。社運人士何不在林鄭角度去考慮整件事，明知林鄭沒有能力回應其餘四大訴求，不如退而求其次，社運應該到此為止，否則的話，示威活動愈玩愈熾熱，到中央政府認為香港政府沒有能力處理香港局勢而動用基本法18條，派解放軍入城，香港有機會變成一國一制，造成一個中國中央政府，香港以及示威人士三輸的局面，一般香港人其實很無奈，但我們又有什麼辦法呢？

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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