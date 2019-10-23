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周顯 投資二三事

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周顯：特首沒自住樓未必好

【明報專訊】不看報道我都不知道，原來林鄭月娥在香港並沒有房地產，連自住樓也沒有。

身為高官，如果有很多收租物業，會被懷疑利益太多，房地產政策不夠客觀，但如果連自住樓也沒有，則是連基本的承擔也沒有，作為高官，也不可靠，因其利益不與香港人同步。不過，林鄭月娥從2007年任發展局長到今日貴為行政長官，對於土地發展和樓宇供應，什麼也沒做過出來，所以也很難對她在這方面作出評論。

下任特首不可能是高官

不過，林鄭犯下了這個彌天大禍後，相信下一任的行政長官，將不會是高官，更加不會是家人全都在英國的半外國人，據我所聽回來的消息，連有大量房產在外國的也不合格，這些條件已篩走大量的有意參選人士了。然而，最大的阻礙則應該是，這個熱廚房，如果是有家有業的富二代，如唐英年，應該不敢去沾手了，只有膽正命平的熱心人士，才會夠膽去加入。

本來，在這之前，人們覺得是熱門接班人選的，是行政會議官守成員的政制及內地事務局長聶德權，現在他當然沒機會了。因此，他的偷步在《施政報告》發表之前，在深水埗買了兩個單位，應該不會影響到其仕途。

我當然不可能知道，他這兩個單位究竟是否因為預知《施政報告》而買，但第一，你明知《施政報告》即將發表，如果是疏忽，這疏忽可未免太疏忽了。第二，縱然是政策托市，但細價樓的前途未見樂觀，這投資也不一定可以賺錢。只是，政府高官未必有市場觸覺，最多只能預知內幕消息而已。

[周顯 投資二三事]

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