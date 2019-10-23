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劉思明：趁內房股受壓低吸

【明報專訊】港股繼續牛皮，大市缺乏焦點，只有個別藍籌股表現搶鏡，部分呈向上突破，可留意。內房股受壓，但大勢依然向好，可趁低吸納。

恒指昨日高開後最多升118點、高見26,844點回落，曾經倒跌，大致守住26,700點回穩，收報26,786點，升60點或0.23%；國指跌0.16%。恒生綜合中型股、小型股指數分別0.16%、0.19%，整體表現牛皮。大市成交752億元，低於60天平均半成；撇除配售大手成交上板涉67億元，交投低迷。

龍湖世房金茂看高一線

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率53比47，升逾3%佔上升股份一成，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為40比60，大市連續兩日好壞參半，買賣盤皆沒有優勢。本報數據庫追蹤的30個行業，有四成下跌，內房跌1.5%表現最差，其次軟件服務跌1%，整體無明顯沽壓。上升行業中，汽車相關升1.45%最強，另本地零售服務、博彩及消閒、房託基金升約1%，各有七八成股份，升勢相對全面。

汽車股做好 吉利中升領漲

華潤置地（1109）配售集資67億元，股價急挫8%，連帶其他內房股普遍有沽壓。代表大型內房的恒生內地地產指數，昨天跌穿且低收10天線之下，但仍守8、9月營造的矩形之上，保持向好趨勢。事實上，除了潤地跌穿20天線，其他仍高於20天線。新城發展（1030）走勢凌厲，逆市上升，惟已升至7月反彈高位約8.5元。行業中依然以龍湖（0960）、世房（0813）、金茂（0817）可看高一線。

汽車股做好，強勢車股吉利（0175）、汽車4S股中升（0881）依然領漲，前者呈向上突破（詳看《技術取勝》）。吉利之外，另一藍籌股瑞聲（2018）昨天買盤積極，衝破48元高位企穩，同樣出現突破。

電子部件股舜宇（2382）、丘鈦（1478）今年5月見底回升，為率先復蘇股份，今年至今已累升1.2倍及66%；瑞聲直到今年8月才走出谷底，今年至今累升不足一成，加上iPhone銷售理想，有利短線追落後。走勢上，瑞聲短線料嘗試突破50元心理關口，一旦升穿將有機會上試54元水平，可設低收20天線約44元離場。

[劉思明 數據尋寶]

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