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張兆聰：周大福莎莎急彈 零售股可收集

【明報專訊】恒指昨日升60點，收報26,786點，成交金額751億元。港股繼續動彈不得，高低波幅僅146點，強勢股龍頭美團（3690）、平安好醫生（1833）等都大幅下挫，但相對落後的汽車股及濠賭股則發力炒上。一個有趣的現象是本地零售股頗強，莎莎（0178）、周大福（1929）都由低位反彈達10％。

美股逼近歷史高位，港股初段亦跟隨向上，但衝高後又再回順。未成年人保護法（修訂草案）新增「網絡保護」專章，其中規定，對未成年人使用網絡遊戲實行時間管理，騰訊（0700）未見受到影響，上升0.9％。華潤置地（1109）出乎市場意外配股，股價大跌8％，失守配股價33.65元，抵消了騰訊的貢獻。

潤地配股後跌8%

作為龍頭國企內房股，潤地負債率不高，又不缺錢和融資渠道，加上借貸成本也便宜，突然配股令市場相當意外。摩通就認為，此舉是為了響應當局近期鼓勵國有企業提高股權和去槓桿化的方針。無論如何，受配股消息影響，內房股普遍受壓，龍湖（0960）大跌4.4％，融創（1918）跌2.4％。龍湖股價近期屢創新高，加上潛在配股風險高，股價反應會較大。只是大部分內房股股價都與高位有一段距離，配股機會很微，若股價受壓會是低吸博反彈的機會。

市場再現沽強股買落後股

昨日市况又再出現沽強勢、買落後。美團、平安好醫生分別跌6％及5％，安踏（2020）、潤啤（0291）、蒙牛（2319）、波司登（3998）等全都逆市下跌。倒是落後的汽車股及濠賭股強勢，吉利（0175）及華晨（1114）分別升4.7％及3.6％；銀娛（0027）及金沙中國（1928）齊漲逾2％。另外，物管股龍頭碧桂園服務（6098）及雅生活（3319）都跌2％，但新城悅（1755）則破頂漲6％。究竟今次會否像上次般，強勢股快速回穩重展升浪，筆者較為審慎。

上次的回調比較個別，主要就是美團由70元起步衝破90元後出現調整，其他如體育用品、好醫生、物管股都繼續上揚。今次則頗全面回軟，就連A股的恒瑞醫藥、茅台等也回吐。論估值，2020年的市盈率也已處於歷史高位，短線的安全邊際並不足夠。不過，資金也不見得會大舉回流傳統行業，較大可能是強勢股在高位出現震盪。

本地零售股紛見低位回升

乏人問津的本地零售股近日表現理想，周大福盈警後股價暴跌至6.06元，但5個交易日後，昨日已回升至6.88元，另一純本地零售股莎莎股價也回勇，5日累升達12.9％。從經營角度看，示威衝突仍未看到結束的一天，港鐵提早收車仍會是常態，收入大跌下，餐飲、零售結業裁員潮將持續，影響於未來3至6個月才陸續浮現，最壞情况仍未出現。但從股市角度看，估值已反映了很多利淡因數，包括今年下半年以至明年上半年業績差勁，但重點在於市場是否相信最壞情况已過去。坦白說，真勇武的人數始終有限，很多都已被拘捕，而在變相戒嚴下，近日示威衝突的次數是減少了。短線來看，近日回升只宜視作反彈，但筆者傾向正在築底，有條件維持區間波動。對香港仍然有信心的話，現水平可能是收集本地零售股的機會。

[張兆聰 還看今朝]

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