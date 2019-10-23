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2019年10月23日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
優品360棄租銅鑼灣兩舖 軒尼詩道舖已換租客 渣甸中心或提早撤出
渣甸坊舖1038萬售 低年初叫價四成
「龍牀盤」錄8宗撻大訂 全屬納米戶
明翹匯最快今開價 首批156伙
明報陸拾 求真如一
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綠悠雅苑業主心雄 賠訂重售即日賣貴40萬
貿發局秋季電子展買家減23% MEGA SHOW參展商：人潮疏落 明年不再來
拍賣行：未受示威活動影響
歐舒丹上半年港同店銷售跌19%
本港9月通脹3.2% 豬肉價升九成
蘋果創新高 瑞聲急漲6％
10月以來賭收回升 濠賭股全線揚
潤地突配股抽水67億 內房股挫 摩通感驚訝：公司負債不高
內房開發投資增速回升 首9月增一成
51信用卡主席認助查 復牌升13%
中生製藥大股東夫婦 近300億股份贈予兒子
快餐帝國今掛牌 暗盤升八成
人行逆回購「放水」2500億迎稅期
澳洲智庫研究報告：一帶一路恐釀太平洋債務風險
海螺水泥首3季淨利潤升15%
麗豐：橫琴創新方首期租出68%
麥當勞銷售兩年來首遜預期 股價跌逾3% 美股早段窄幅上落
WeWork接納軟銀融資 估值比年初勁縮八成
騰訊大股東497億全現金 敵意收購英外賣平台
張兆聰：周大福莎莎急彈 零售股可收集
技術取勝：吉利13.4元料有承接
百年品牌退場 「美銀美林」剩「美銀」
調查：港人平均42.3歲 始開始準備退休
劉思明：趁內房股受壓低吸
周顯：特首沒自住樓未必好
湯文亮：山不即我我即山
恒地元朗米埔項目「縮則」增1倍洋房
富達國際George Efstathopoulos：內地基本面穩 A股看俏
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技術取勝：吉利13.4元料有承接
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【明報專訊】華潤置地31元支持關鍵（圖）
平安好醫生57元支持重要（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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