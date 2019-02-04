經濟
國際金融
下一篇 上一篇

騰訊大股東497億全現金 敵意收購英外賣平台

【明報專訊】騰訊大股東、南非傳媒集團Naspers分拆出來的消費互聯網集團Prosus，提出以49億鎊（約497億港元）現金，敵意收購英國餐飲外賣平台Just Eat。

溢價20% Just Eat指被「低估」

在荷蘭阿姆斯特丹上市的Prosus，向Just Eat股東提出以每股710便士（約71.9港元）的現金收購，較歐洲餐飲外賣平台Takeaway.com開出的換股交易有20%溢價。Prosus表示，與Just Eat董事會的談判無法達成協議，因此公開報價，讓股東有機會考慮以高於Takeaway.com的代價套現。這是自Prosus上月上市以來的首個重要舉措。Prosus市值1200億美元，擁有騰訊31％股權。

Just Eat表示，Prosus的出價「大大低估」該公司的價值，並已被董事會一致拒絕。該公司表示，支持與Takeaway達成的協議，並稱這是基於「令人信服的策略考慮」。Just Eat的股價昨升逾兩成，在735便士的高位徘徊，高於Prosus的出價。Takeaway.com股價昨升逾2％。Prosus股票變化不大。Prosus已在全球多個外賣平台擁有股份，包括德國的Delivery Hero、拉美的iFood和印度的Swiggy。Prosus表示，正大力投資食品平台，指自己可能低估了業界的機遇。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

優品360棄租銅鑼灣兩舖 軒尼詩道舖已換租客 渣甸中心或提早撤出
優品360棄租銅鑼灣兩舖 軒尼詩道舖已換租客 渣甸中心或提早撤出
渣甸坊舖1038萬售 低年初叫價四成
渣甸坊舖1038萬售 低年初叫價四成
「龍牀盤」錄8宗撻大訂 全屬納米戶
「龍牀盤」錄8宗撻大訂 全屬納米戶
明翹匯最快今開價 首批156伙
明翹匯最快今開價 首批156伙
明報陸拾 求真如一
明報陸拾 求真如一
()
綠悠雅苑業主心雄 賠訂重售即日賣貴40萬
綠悠雅苑業主心雄 賠訂重售即日賣貴40萬
貿發局秋季電子展買家減23% MEGA SHOW參展商：人潮疏落 明年不再來
貿發局秋季電子展買家減23% MEGA SHOW參展商：人潮疏落 明年不再來
拍賣行：未受示威活動影響
拍賣行：未受示威活動影響
歐舒丹上半年港同店銷售跌19%
歐舒丹上半年港同店銷售跌19%
本港9月通脹3.2% 豬肉價升九成
本港9月通脹3.2% 豬肉價升九成
蘋果創新高 瑞聲急漲6％
蘋果創新高 瑞聲急漲6％
10月以來賭收回升 濠賭股全線揚
10月以來賭收回升 濠賭股全線揚
潤地突配股抽水67億 內房股挫 摩通感驚訝：公司負債不高
潤地突配股抽水67億 內房股挫 摩通感驚訝：公司負債不高
內房開發投資增速回升 首9月增一成
內房開發投資增速回升 首9月增一成
51信用卡主席認助查 復牌升13%
51信用卡主席認助查 復牌升13%
中生製藥大股東夫婦 近300億股份贈予兒子
中生製藥大股東夫婦 近300億股份贈予兒子
快餐帝國今掛牌 暗盤升八成
快餐帝國今掛牌 暗盤升八成
人行逆回購「放水」2500億迎稅期
人行逆回購「放水」2500億迎稅期
澳洲智庫研究報告：一帶一路恐釀太平洋債務風險
澳洲智庫研究報告：一帶一路恐釀太平洋債務風險
海螺水泥首3季淨利潤升15%
海螺水泥首3季淨利潤升15%
麗豐：橫琴創新方首期租出68%
麗豐：橫琴創新方首期租出68%
麥當勞銷售兩年來首遜預期 股價跌逾3% 美股早段窄幅上落
麥當勞銷售兩年來首遜預期 股價跌逾3% 美股早段窄幅上落
WeWork接納軟銀融資 估值比年初勁縮八成
WeWork接納軟銀融資 估值比年初勁縮八成
張兆聰：周大福莎莎急彈 零售股可收集
張兆聰：周大福莎莎急彈 零售股可收集
技術取勝：吉利13.4元料有承接
技術取勝：吉利13.4元料有承接
百年品牌退場 「美銀美林」剩「美銀」
百年品牌退場 「美銀美林」剩「美銀」
調查：港人平均42.3歲 始開始準備退休
調查：港人平均42.3歲 始開始準備退休
劉思明：趁內房股受壓低吸
劉思明：趁內房股受壓低吸
周顯：特首沒自住樓未必好
周顯：特首沒自住樓未必好
湯文亮：山不即我我即山
湯文亮：山不即我我即山
恒地元朗米埔項目「縮則」增1倍洋房
恒地元朗米埔項目「縮則」增1倍洋房
富達國際George Efstathopoulos：內地基本面穩 A股看俏
富達國際George Efstathopoulos：內地基本面穩 A股看俏