騰訊大股東497億全現金 敵意收購英外賣平台

溢價20% Just Eat指被「低估」

在荷蘭阿姆斯特丹上市的Prosus，向Just Eat股東提出以每股710便士（約71.9港元）的現金收購，較歐洲餐飲外賣平台Takeaway.com開出的換股交易有20%溢價。Prosus表示，與Just Eat董事會的談判無法達成協議，因此公開報價，讓股東有機會考慮以高於Takeaway.com的代價套現。這是自Prosus上月上市以來的首個重要舉措。Prosus市值1200億美元，擁有騰訊31％股權。

Just Eat表示，Prosus的出價「大大低估」該公司的價值，並已被董事會一致拒絕。該公司表示，支持與Takeaway達成的協議，並稱這是基於「令人信服的策略考慮」。Just Eat的股價昨升逾兩成，在735便士的高位徘徊，高於Prosus的出價。Takeaway.com股價昨升逾2％。Prosus股票變化不大。Prosus已在全球多個外賣平台擁有股份，包括德國的Delivery Hero、拉美的iFood和印度的Swiggy。Prosus表示，正大力投資食品平台，指自己可能低估了業界的機遇。

（綜合報道）

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