WeWork接納軟銀融資 估值比年初勁縮八成

創辦人分133億 放棄控制權

《金融時報》引述知情人士稱，WeWork創辦人紐曼（Adam Neumann）早就傾向接納軟銀提出的95億美元的救助方案。消息指出，紐曼可從這次融資分得約17億美元（約133億港元）的現金及貸款，作為他放棄公司的雙重股權結構及離開董事會等的條件。

軟銀預計將向紐曼支付約1.85億美元的諮詢費，換取他辭去董事長職務，並將向他貸款5億美元，助他償還債務。

知情人士稱，軟銀現在提出向WeWork提供50億美元貸款，並提前一項原定於明年進行的15億美元股權投資。軟銀還將向紐曼購入價值10億美元的股份，軟銀今次向現有股東及職員購入的股份總值將達30億美元。這使軟銀對WeWork的持股比例介乎60%至80%。軟銀的融資方案將會使紐曼的股權降至不足一成，並失去對公司的控制權。紐曼最近已被迫辭去行政總裁職務。

急需融資 傳資金只夠用至下月底

WeWork急於融資突顯其情况嚴峻，消息指其資金僅夠維持至下月底，但除了已持有WeWork三分之一股權的軟銀，願意注資的投資者不多。

連同今次融資，軟銀及其牽頭的願景基金對WeWork的投資額將遠高於100億美元，另外還對其提供超過50億美元的貸款，其對WeWork的付出，將遠高於最終的80億美元估值。

消息指軟銀預計，憑藉新資金、重組管理層、裁員及裁減非核心業務，WeWork將可扭虧為盈，並最終上市。

（綜合報道）

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