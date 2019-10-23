經濟
國際金融
下一篇 上一篇

WeWork接納軟銀融資 估值比年初勁縮八成

【明報專訊】共享辦公室龍頭WeWork的董事會昨日同意接納軟銀集團（SoftBank Group Corp.）的緊急融資方案，令軟銀集團取得WeWork的控制權，WeWork估值降至約80億美元，較其年初的估值大幅縮水逾八成。摩通計劃提交的50億美元融資方案，引入私募投資公司Starwood Capital Group等外部投資者，並未受到WeWork董事會青睞。

創辦人分133億 放棄控制權

《金融時報》引述知情人士稱，WeWork創辦人紐曼（Adam Neumann）早就傾向接納軟銀提出的95億美元的救助方案。消息指出，紐曼可從這次融資分得約17億美元（約133億港元）的現金及貸款，作為他放棄公司的雙重股權結構及離開董事會等的條件。

軟銀預計將向紐曼支付約1.85億美元的諮詢費，換取他辭去董事長職務，並將向他貸款5億美元，助他償還債務。

知情人士稱，軟銀現在提出向WeWork提供50億美元貸款，並提前一項原定於明年進行的15億美元股權投資。軟銀還將向紐曼購入價值10億美元的股份，軟銀今次向現有股東及職員購入的股份總值將達30億美元。這使軟銀對WeWork的持股比例介乎60%至80%。軟銀的融資方案將會使紐曼的股權降至不足一成，並失去對公司的控制權。紐曼最近已被迫辭去行政總裁職務。

急需融資 傳資金只夠用至下月底

WeWork急於融資突顯其情况嚴峻，消息指其資金僅夠維持至下月底，但除了已持有WeWork三分之一股權的軟銀，願意注資的投資者不多。

連同今次融資，軟銀及其牽頭的願景基金對WeWork的投資額將遠高於100億美元，另外還對其提供超過50億美元的貸款，其對WeWork的付出，將遠高於最終的80億美元估值。

消息指軟銀預計，憑藉新資金、重組管理層、裁員及裁減非核心業務，WeWork將可扭虧為盈，並最終上市。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

優品360棄租銅鑼灣兩舖 軒尼詩道舖已換租客 渣甸中心或提早撤出
優品360棄租銅鑼灣兩舖 軒尼詩道舖已換租客 渣甸中心或提早撤出
渣甸坊舖1038萬售 低年初叫價四成
渣甸坊舖1038萬售 低年初叫價四成
「龍牀盤」錄8宗撻大訂 全屬納米戶
「龍牀盤」錄8宗撻大訂 全屬納米戶
明翹匯最快今開價 首批156伙
明翹匯最快今開價 首批156伙
綠悠雅苑業主心雄 賠訂重售即日賣貴40萬
綠悠雅苑業主心雄 賠訂重售即日賣貴40萬
貿發局秋季電子展買家減23% MEGA SHOW參展商：人潮疏落 明年不再來
貿發局秋季電子展買家減23% MEGA SHOW參展商：人潮疏落 明年不再來
拍賣行：未受示威活動影響
拍賣行：未受示威活動影響
歐舒丹上半年港同店銷售跌19%
歐舒丹上半年港同店銷售跌19%
本港9月通脹3.2% 豬肉價升九成
本港9月通脹3.2% 豬肉價升九成
蘋果創新高 瑞聲急漲6％
蘋果創新高 瑞聲急漲6％
10月以來賭收回升 濠賭股全線揚
10月以來賭收回升 濠賭股全線揚
潤地突配股抽水67億 內房股挫 摩通感驚訝：公司負債不高
潤地突配股抽水67億 內房股挫 摩通感驚訝：公司負債不高
內房開發投資增速回升 首9月增一成
內房開發投資增速回升 首9月增一成
51信用卡主席認助查 復牌升13%
51信用卡主席認助查 復牌升13%
中生製藥大股東夫婦 近300億股份贈予兒子
中生製藥大股東夫婦 近300億股份贈予兒子
快餐帝國今掛牌 暗盤升八成
快餐帝國今掛牌 暗盤升八成
人行逆回購「放水」2500億迎稅期
人行逆回購「放水」2500億迎稅期
澳洲智庫研究報告：一帶一路恐釀太平洋債務風險
澳洲智庫研究報告：一帶一路恐釀太平洋債務風險
海螺水泥首3季淨利潤升15%
海螺水泥首3季淨利潤升15%
麗豐：橫琴創新方首期租出68%
麗豐：橫琴創新方首期租出68%
麥當勞銷售兩年來首遜預期 股價跌逾3% 美股早段窄幅上落
麥當勞銷售兩年來首遜預期 股價跌逾3% 美股早段窄幅上落
騰訊大股東497億全現金 敵意收購英外賣平台
騰訊大股東497億全現金 敵意收購英外賣平台
張兆聰：周大福莎莎急彈 零售股可收集
張兆聰：周大福莎莎急彈 零售股可收集
技術取勝：吉利13.4元料有承接
技術取勝：吉利13.4元料有承接
百年品牌退場 「美銀美林」剩「美銀」
百年品牌退場 「美銀美林」剩「美銀」
調查：港人平均42.3歲 始開始準備退休
調查：港人平均42.3歲 始開始準備退休
劉思明：趁內房股受壓低吸
劉思明：趁內房股受壓低吸
周顯：特首沒自住樓未必好
周顯：特首沒自住樓未必好
湯文亮：山不即我我即山
湯文亮：山不即我我即山
恒地元朗米埔項目「縮則」增1倍洋房
恒地元朗米埔項目「縮則」增1倍洋房
富達國際George Efstathopoulos：內地基本面穩 A股看俏
富達國際George Efstathopoulos：內地基本面穩 A股看俏