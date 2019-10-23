麥當勞銷售兩年來首遜預期 股價跌逾3% 美股早段窄幅上落

麥當勞上季全球同店銷售額增長5.9％，高於預期。不過美國同店銷售僅增長4.8%，較分析師預期低0.4個百分點。值得注意的是，美國門店的顧客流量下降。麥當勞稱，食品價格上漲，以及部分門店的技術升級等，有助刺激美國門店的銷售。但新產品似乎不夠吸引力。麥當勞在9月，即上季最後一個月，推出一系列辛辣烤雞肉產品，但未有顯著提振銷量。反觀其競爭對手——RBI旗下的Popeyes Louisiana Kitchen今夏推出的雞肉三文治，不到1個月就售罄。漢堡王在美國推出的人造肉漢堡「Impossible Whopper」也受消費者追捧。

股價今年升14％ 跑輸主要對手

麥當勞第三季收入按年升1%至54億美元，利潤為16億美元，與去年同期持平，合每股盈利2.11美元。無論收入及利潤均低於分析師預期。麥當勞在美國的業務，為公司總收入貢獻三分之一以上，其在美國結束了部分限時優惠搭配後，銷售增長減弱。麥當勞的股價今年迄今上漲14％，但跑輸主要對手，遠低於漢堡王（Burger King）母公司RBI今年迄今的31％升幅。Wendy's期內的股價也上漲38％。

麥肯錫：全球逾半銀行實力太弱

雖然上季多家大行的季績勝預期，但著名顧問機構麥肯錫（McKinsey）的全球金融業評估報告指出，全球逾一半銀行的實力太弱，因為其股本回報率追不上成本，倘經濟陷入衰退可能面臨淘汰，敦促這些銀行在經濟衰退發生前採取措施，例如開發技術、進行併購，以增強實力。

麥肯錫向發達及發展中國家約1000家銀行進行調查，發現過去3年，全球超過三分之一銀行的股本回報率僅1.6%，逾半的股本回報率偏低。麥肯錫認為，當前處於經濟周期末，銀行需要採取大刀闊斧的措施。自2008年全融海嘯後，金融服務業掀起了一股創新浪潮，競爭者包括金融科技（fintechs）初創企業，以至蘋果、Alphabet等科技巨頭。

麥肯錫的報告稱，隨着新進入者改變消費者行為，銀行有可能成為歷史陳迹。

指銀行可能成為歷史陳迹

麥肯錫稱，銀行業僅將其信息技術預算的35％，分配給技術創新，而金融科技初創的相關支出則超過70％。倘銀行業的准入門檻降低，經營環境將有利於新興企業與傳統銀行競爭，而亞馬遜及中國的平安作為科技公司拓展金融服務是當中的例子。

（綜合報道）

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