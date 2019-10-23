麗豐：橫琴創新方首期租出68%

每股末期息派0.20元

麗豐控股表示，上個財政年度的來自物業銷售的營業額為6.13億元，較按年增加 232.2%；投資物業的租金收入則為5.78億元，按年減少3.21%。集團又稱，整體毛利按年升35.1%至91.75億元。對於純利下跌約43.3%，集團解釋，來自重估投資物業的公平值增值較去年下降；合營項目廣州御金沙的溢利貢獻較去年大幅減少。

集團又稱，創新方第一期之剩餘部分，包括凱悅集團所管理的一間酒店即將竣工，預期將於今年底前分階段開業。

麗豐控股預計，中山棕櫚彩虹花園餘下住宅單位、橫琴創新方第一期之文化工作室以及今年8月竣工的上海五里橋項目住宅單位將於未來財政年度帶來收益貢獻。展望方面，集團對業務所在城市的前景維持審慎樂觀的態度，尤其是大灣區。